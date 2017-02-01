Цены евробондов РФ в среду не демонстрируют яркой динамики в ожидании итогов заседания ФРС

Москва. 1 февраля. Котировки российских еврооблигаций в среду не демонстрируют ярко выраженной динамики в ожидании объявления вечером итогов первого в этом году заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) плавно снижаются в цене, что ведет к небольшому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК не изменилась по отношению к закрытию вторника, составив 120,15% от номинала, что соответствует доходности 2,42% годовых (без изменений к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК снизилась на 22 базисных пункта относительно итогов 31 января, составив 100,75% от номинала. Их доходность выросла на 7 базисных пунктов - до 1,65% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями сузился на 7 пунктов и составил 77 базисных пунктов.

В свою очередь котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к 31 января всего на 10 базисных пунктов - до 112,33% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 5,03% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 13 базисных пунктов - до 108,38% от номинала (доходность выросла почти на 1 пункт и составила 5,035% годовых), бумаги с погашением в 2026 году - на 18 базисных пунктов, до 103,25% от номинала (доходность выросла на 2 пункта - до 4,32% годовых), бумаги с погашением в 2023 году - на 11 пунктов, до 106,03% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта - до 3,835% годовых).

"Сегодня на рынке российских валютных гособлигаций практически полностью отсутствовала какая-либо ярко выраженная динамика. Колебания котировок были незначительными на фоне пониженной активности торгов и широких спредов между котировками на покупку и продажу. Участники рынка занимают преимущественно выжидательную позицию, несмотря на плавное снижение цен US Treasuries. Все ждут итогов сегодняшнего заседания Федрезерва США и поэтому не предпринимают каких-либо активных действий", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющая портфелем еврооблигаций Металлинвестбанка Юлияна Унесихина.

"В последние несколько дней состоялось два размещения новых выпусков корпоративных евробондов - "РусАла" (MOEX: RUALR) и "Полюс Золота". И первая, и вторая бумага в первый торговый день после размещения начинали торговаться ниже номинала, что обусловлено в целом нестабильной ситуацией на мировых долговых рынках из-за опасений инвесторов более агрессивного повышения процентных ставок в США, нежели это прогнозировалось ранее", - считает Ю.Унесихина.