В ближайшие два дня наиболее вероятно приближение валютного курса к отметке 60.5 руб./долл. - Бинбанк

"В пятницу до 12:00 Министерство финансов должно опубликовать оценку величины «дополнительных» нефтегазовых доходов бюджета, поступление которых ожидается в феврале, - напоминает главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк. - От нее будет зависеть ежедневный объем операций Банка России по покупке иностранной валюты на локальном рынке, которые, вероятно, начнутся 7 февраля. Ожидание выхода официальных данных и начала интервенций оказывает давление на курс рубля, при этом внешние факторы являются достаточно благоприятными: нефтяные котировки остаются выше уровня 55 долл., а позиции доллара по отношению к большинству валют ослабли после очередных заявлений о том, что страны-основные торговые партнеры США занижают курсы своих валют. Более вероятными в ближайшие два дня представляются укрепление доллара при нейтральной ситуации на нефтяном рынке и приближение курса рубля к отметке 60.5 руб./долл.".