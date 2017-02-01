На неделе нефть останется в коридоре $54-57 - Бинбанк

"В среду текущий уровень нефтяных цен закрепляется на отметке чуть выше $56,- котировки характеризуются слабой волатильностью, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Рост числа буровых установок и предварительные данные по растущим четвертую неделю подряд запасам нефти в США вызвали незначительную коррекцию цен. В противовес, коррекция была почти сразу же сглажена вербальными интервенциями со стороны ОПЕК. По последним оценкам, ОПЕК выполнила свою часть сделки на 82% (сокращение добычи на 1 млн барр./сутки), страны вне картеля также не отстают – Россия за январь выполнила свою квоту почти на треть. В краткосрочной перспективе значимыми событиями станут: выход официальных данных по запасам нефти в США, а также пятничная статистика по буровым установкам,- которые, по нашим ожиданиям, продолжат сдерживать рост нефтяных цен. Поддержку нефти окажет умеренно-позитивный новостной фон в виде заявлений об успешном выполнении сделки ОПЕК. В результате, мы ожидаем продолжения бокового тренда – нефть в коридоре $54-57".