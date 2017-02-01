У доллара есть шанс - eToro

Американская валюта преимущественно остается под давлением, пока рынки переваривают новую порцию вербальных интервенций новой администрации США, которая раскритиковала Китая и Японию за девальвацию курсов валют, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Но впереди у доллара – два важных события, которые могут внести коррективы в ход торгов и позволить валюте реабилитироваться от удара со стороны политических рисков.

Как показали результаты отчета ADP, в январе уровень занятости в частном секторе США вырос на 246 тыс., значительно превысив прогноз на уровне 165 тыс. и предыдущее значение в 153 тыс. Прирост оказался максимальным с июня прошлого года, причем строительный и промышленный секторы пополнились 25 тыс. и 15 тыс. рабочих мест соответственно. Данный релиз используется рынками как индикатор ключевого показателя рынка труда – NFP, который будет опубликован в пятницу. По прогнозам, рост уровня занятости по платежным ведомостям без учета сельского хозяйства должен составить 175 тыс. против 156 тыс. в декабре. И если отталкиваться от данных ADP, результат вполне может превзойти ожидания. Если показатель превысит рубеж в 200 тыс., это станет хорошим подспорьем для подешевевшего доллара.

Также, по мнению эксперта, не стоит забывать и о грядущем решении ФРС по монетарной политике. В ожидании вердикта регулятора появились разговоры о том, что прогноз по ставкам будет пересмотрен до двух повышений в этом году вместо ранее обозначенных трех. Рынки аргументируют этот риск неопределенностью в отношении будущей политики Трампа и внешнеполитическими рисками для Штатов. И если Федрезерв развеет эти опасения, подтвердив свой прежний прогноз, USD получит поддержку и попытается увести евро от почти двухмесячных максимумов в районе отметки 1.08.