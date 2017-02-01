Энергетический сектор оценивает ситуацию в связи с новой политикой Трампа - Julius Baer

Финансовые рынки насторожились в связи с непредсказуемостью президента США Дональда Трампа, и даже энергетический сектор Северной Америки уже не столь оптимистичен по поводу отношений с новой администрацией, отмечает глава исследований сырьевых рынков, Julius Baer Норберт Рюкер. Предложения по реформе налоговой системы, которые отдают преимущество экспорту над импортом, будут иметь долгоиграющие последствия для выручки компаний в секторе и, скорее всего, приведут к внутренней инфляции цен на топливо. Временный и избирательный запрет на иммиграцию больнее всего ударит по компаниям в сфере нефтегазовой индустрии.

Тем временем, цены на нефть немного снизились после еще одной недели активного роста количества скважин в США. Краткосрочный прогноз по объемам производства нефти в США был в очередной раз пересмотрен в сторону повышения. Цены на природный газ снизились на фоне прогнозов о теплой погоде и ожиданий пониженного отопительного спроса. Опасения по поводу избытка предложения оказали давление на рынки сельскохозяйственных товаров, что поддерживает наши ожидания падения цен на соевые бобы.

Объемы торговли на рынках металлов снизились из-за сезона празднования Китайского Нового Года. Позиционирование хедж-фондов на фьючерсных рынках остается преимущественно в длинных позициях по нескольким сегментам, что усиливает риски закрепления прибылей. Учитывая наши ожидания снижения цен на нефть и медь в ближайшем будущем, а также осторожную позицию по металлам в целом, мы видим риски снижения по этим классам активов.

Энергетический сектор Северной Америки готовится к первым проявлениям политики нового президента США Дональда Трампа. Общим знаменателем для всех сырьевых рынков является эйфория по поводу рефляции, которая приводит к затянувшемуся бычьему позиционированию. Над этим классом активов довлеют краткосрочные риски снижения.