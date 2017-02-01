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01 февраля 2017 года 16:58
Энергетический сектор оценивает ситуацию в связи с новой политикой Трампа - Julius Baer
Финансовые рынки насторожились в связи с непредсказуемостью президента США Дональда Трампа, и даже энергетический сектор Северной Америки уже не столь оптимистичен по поводу отношений с новой администрацией, отмечает глава исследований сырьевых рынков, Julius Baer Норберт Рюкер. Предложения по реформе налоговой системы, которые отдают преимущество экспорту над импортом, будут иметь долгоиграющие последствия для выручки компаний в секторе и, скорее всего, приведут к внутренней инфляции цен на топливо. Временный и избирательный запрет на иммиграцию больнее всего ударит по компаниям в сфере нефтегазовой индустрии. Тем временем, цены на нефть немного снизились после еще одной недели активного роста количества скважин в США. Краткосрочный прогноз по объемам производства нефти в США был в очередной раз пересмотрен в сторону повышения. Цены на природный газ снизились на фоне прогнозов о теплой погоде и ожиданий пониженного отопительного спроса. Опасения по поводу избытка предложения оказали давление на рынки сельскохозяйственных товаров, что поддерживает наши ожидания падения цен на соевые бобы. Объемы торговли на рынках металлов снизились из-за сезона празднования Китайского Нового Года. Позиционирование хедж-фондов на фьючерсных рынках остается преимущественно в длинных позициях по нескольким сегментам, что усиливает риски закрепления прибылей. Учитывая наши ожидания снижения цен на нефть и медь в ближайшем будущем, а также осторожную позицию по металлам в целом, мы видим риски снижения по этим классам активов. Энергетический сектор Северной Америки готовится к первым проявлениям политики нового президента США Дональда Трампа. Общим знаменателем для всех сырьевых рынков является эйфория по поводу рефляции, которая приводит к затянувшемуся бычьему позиционированию. Над этим классом активов довлеют краткосрочные риски снижения.
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02 февраля 2017 года 11:57
Рынок акций РФ утром топчется у 2230п по ММВБ из-за укрепления рубля, растут РусАл и ТМК, падает Башнефть
Москва. 2 февраля. Рынок акций РФ утром в четверг топчется в районе 2230 пунктов по индексу ММВБ при смешанной динамике blue chips на фоне выросшей нефти и укрепления рубля; выросли бумаги "РусАла" на фоне роста цветных металлов и корректируются вверх акции "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) после просадки накануне, вызванной новостями о размещении крупного пакета с дисконтом к рынку. читать дальше
.02 февраля 2017 года 11:53
Citi повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Норильского никеля" (MOEX: GMKN) с $12,8 до $15,8 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "продавать" до "держать". По данным информационно-аналитического... читать дальше
.02 февраля 2017 года 11:30
Citi понизил рекомендацию для акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками Citi, осталась без изменения и составляет 110 рублей за штуку. По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
.02 февраля 2017 года 11:00
Торги на внутреннем валютном рынке вчера завершились минимальными изменения для рубля, напоминают аналитики банка "Зенит". Реакцию на повышение нефтяных цен к верхней границе среднесрочного коридора сдерживают внутренние истории. Курс бивалютной корзины вчера опустился на 8 коп. до 62.22 руб. Курс... читать дальше
.02 февраля 2017 года 10:40
Отсутствие азиатских участников рынка оказывает отрицательное влияние на рынок золота - "Открытие Брокер"
Рынки драгоценных металлов продолжали подрастать под влиянием слабеющего курса доллара США, хотя темпы роста снизились относительно движения рынка ранее, отмечает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Президент США Дональд Трамп в ходе очередного выступления обвинил... читать дальше
.02 февраля 2017 года 10:26
«Вчера ФРС США сохранила ключевую процентную ставку в диапазоне 0,5-0,75% и прогноз по количеству ее повышений в 2017 году (ожидается три повышения ставки), - отмечает аналитик ГК Exness Сергей Кочергин. - По мнению регулятора, в последнее время потребительские расходы (основная составляющая ВВП... читать дальше
.02 февраля 2017 года 10:14
Москва. 2 февраля. Доллар США и евро слегка снизились на "Московской бирже" в начале торгов четверга, рубль немного укрепился к бивалютной корзине, отыгрывая заметный рост нефтяных цен, произошедший накануне вечером. читать дальше
.02 февраля 2017 года 10:01
"ФРС США вчера вечером не стала повышать процентную ставку, оставив ее на уровне 0,75%, проявив тем самым осторожность, - отмечает аналитик "Алор "Брокер" Алексей Антонов. - Это подтолкнуло американские индексы и нефтяные котировки вверх, а индекс доллара вниз. Дополнительное давление на азиатские... читать дальше
.02 февраля 2017 года 10:00
Москва. 2 февраля. На рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также в ожидании пятничного заседания Банка России, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.02 февраля 2017 года 09:55
По итогам торгов в среду индекс ММВБ составил 2231,68 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1167,53 пункта (+0,3%). Эксперты рассчитывают на сохранение умеренного роста акций в четверг. читать дальше
.02 февраля 2017 года 09:51
"Вчера наш рынок показал позитивную динамику. Хорошая новость – мы самые перспективные, - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников. - Согласно опросу, проведенному на всемирной макроэкономической конференции Goldman Sachs,... читать дальше
.02 февраля 2017 года 09:32
Локальный рост в российских акциях может продолжиться, цель - 2240 пунктов индекса ММВБ - Промсвязьбанк
"Российский рынок акций стабилизировался выше 2220 пунктов по индексу ММВБ на фоне локального улучшения динамики на глобальных рынках, а также на фоне небольшого ослабления курса рубля в ожидании начала FX-покупок Минфина при растущих на слабом долларе ценах на нефть, - комментирует эксперт... читать дальше
.02 февраля 2017 года 09:20
Накануне фунт отметил второй день внушительного роста, несмотря на попытки восстановления доллара, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. GBP/USD добралась до максимумов середины декабря на подходе к отметке 1.2680 и пребывает в бодром расположении духа в ожидании... читать дальше
.02 февраля 2017 года 09:14
По итогам среды индекс ММВБ несколько компенсировал снижение предыдущих сессий (+0,64%, 2231 пункт), объемы упали к минимальным отметкам за семь торговых дней, отмечает управляющий активами Инвестиционной палаты Александр Волынский. "Мы склонны оценивать итоги минувшего дня, скорее, нейтрально,... читать дальше
.02 февраля 2017 года 09:02
Рынок акций США продемонстрировал слабый подъем в среду после заседания ФРС. Фондовые индексы АТР падают в четверг, дешевеют акции японских экспортеров. Цены на нефть опускаются после скачка накануне, Brent торгуется на уровне $56,52 за баррель. читать дальше
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