Курс рубля к доллару и евро в среду днем меняется незначительно, несмотря на растущую нефть

Москва. 1 февраля. Доллара США и евро незначительно колеблются на торгах "Московской биржи" в среду днем; рубль стабилен к бивалютной корзине - растущая нефть компенсирует ожидания скорого начала покупок валюты на рынке Банком России для нужд Минфина.

Курс доллара США составил 60,125 руб./$1 в 15:00 МСК, что всего на 3,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 64,95 руб./EUR1, прибавив 4,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 0,1 копейки, до 62,296 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на четверг на 22,48 копейки, до 60,3099 руб./$1, и поднял курс евро на 74,72 копейки, до 65,0322 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", стабильность валютного курса рубля к доллару и евро в первой половине дня связана с влиянием двух противоположных факторов. С одной стороны, участники рынка ждут выхода Банка России с покупками валюты для нужд Минфина, что является негативным фактором для нацвалюты. С другой стороны, поддержку рублю оказывают растущие цены на нефть.

Нефть умеренно дорожает в среду в ожидании подтверждения реального сокращения добычи странами ОПЕК. Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск подорожали на 0,68% - до $55,96 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени увеличилась на 0,61% - до $53,13 за баррель.

По мнению аналитиков JBC Energy, государства ОПЕК, участвующие в соглашении, уменьшили добычу с начала января примерно на 1 млн баррелей в сутки, или на 88% от требуемого объема. Данные по поставкам нефти из Ирака за январь также говорят о том, что страна соблюдает договоренность. Поставки сократились по сравнению с октябрем (месяц, используемый в качестве базового в подсчетах ОПЕК) на 109 тыс. б/с, до 3,805 млн б/с.

Кроме того, инвесторы следят за данными о запасах топлива в США. По данным Американского института нефти (API), товарные запасы нефти в стране по итогам прошлой недели выросли на 5,83 млн баррелей. Официальные данные министерства энергетики будут обнародованы в среду в 18:30 МСК, и эксперты ожидают, что они укажут на более умеренное повышение запасов - на 3 млн баррелей.

По словам старшего аналитика компании "Альпари" Анны Бодровой, налоговый период в России завершен, и, как видно, на поведение рубля он не оказал в этот раз ровным счетом никакого влияния. Инвесторы наблюдают за изменениями объемов торгов на рынке: вышел ли Минфин с покупками валюты на площадку или все еще анализирует ситуацию? Если бы интервенции проводил Центробанк в целях фискальной устойчивости, то информация по объемам приобретений появлялась бы на сайте регулятора уже на следующий день. Это обычная практика. В ситуации с Минфином, несмотря даже на присутствие ЦБ в качестве агента для озвученных приобретений, новости о сделках могут появляться произвольно в составе пресс-релизов. Хотя не исключен вариант, при котором ЦБ тоже будет освещать эту информацию во избежание лишних спекулятивных движений.

"Оценка Минфина относительно переоцененности рубля на 10% выглядит в чем-то даже консервативной. Бюджету и финансовым ведомствам было бы удобно работать с денежными документами и казной при цене доллара в пределах 65-67 руб./$1. Население этих откатов особенно не ощутит, зато экспортеры почувствуют сразу", - считает А.Бодрова.

"Нефть стабилизировалась в районе $54-56 за баррель. И причиной тому то, что участники рынка оптимистично настроены в отношении выполнения ОПЕК своих обязательств. Но рост буровых установок в США может запросто заставить игроков фиксировать прибыль, а значит, надо быть готовым к возможному снижению стоимости нефти до $52-53 за баррель. Закончился налоговый период в России, а с ним и продажи валютной выручки экспортерами. Заявление Минфина о покупке будет оказывать давление на российский рубль до тех пор, пока рынок не сможет на практике оценить влияние нововведения. В целом можно ожидать, что рубль до конца недели будет находиться в диапазоне 59,5-61,5 руб./$1", - отмечает начальник отдела операций на валютных рынках Росевробанка Роман Фролов.

"Курс рубля находится под влиянием новостей о выходе на валютный рынок Минфина. Так, среди валют развивающихся стран рубль оказался одной из немногих, показавших негативную динамику вчера. Мы ожидаем, что российская валюта сохранится вблизи уровня 60 руб./$1 в ближайшее время с отклонениями порядка 50 копеек в обе стороны", - полагает аналитик Нордеа банка Ольга Лапшина.

"Нефть торгуется чуть ниже отметки $56 за баррель, что является неплохим уровнем. Но нефть в рублях поднялась до 3366 рублей. Уже тоже неплохой уровень для бюджета, исходя из средней в 3300 рублей. Мы видим, что рубль немного "припал" к нефти. Отчасти это может быть связано с тем, что "быки" по паре "доллар/рубль" получили психологическую поддержку от новости о том, что Минфин РФ будет скупать валюту. Наша главная мысль прежняя - все активы продолжат расти на фоне роста "аппетитов к риску" и общего падения доллара, и нефть продолжит расти на этом, никуда не денется, следовательно, продолжит расти и рубль", - считает аналитик инвестиционного департамента ВТБ 24 Алексей Михеев.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в среду практически не изменились по отношению к предыдущему дню. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла всего на 1 базисный пункт (б.п.), составив 10,36% годовых, а ставка на семидневный срок снизилась на 1 б.п., до 10,40% годовых. Ставки в среднесрочном сегменте МБК (1-6 месяцев) также практически не изменились: ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц опустилась на 1 б.п. - до 10,46% годовых, а на срок 3 месяца и 6 месяцев остались на уровне предыдущего дня - 10,51% годовых.