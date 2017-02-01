Ослабление рубля будет продолжаться, учитывая начало интервенций со стороны ЦБ в интересах Минфина - Локо Банк

"Рубль ожидаемо показывает умеренное ослабление, и оно с очень большой вероятностью будет продолжаться, учитывая начало интервенций со стороны ЦБ в интересах Минфина. Отдельно на падение курса национальной валюты оказала воздействие вчерашняя история в СМИ относительно планов Минфина девальвировать рубль на 10%. Она получила большое распространение, хотя ничего нового в себе не несла. Примерные комфортные уровни известны давно, формула интервенций также опубликована ранее, но страхи и опасения все же сыграли свою негативную роль. Тем не менее, у рубля достаточно большие шансы противостоять даже планам Минфина. Широкий индекс доллара заметно упал, американская валюта почти вернулась к тем уровням, где она была до победы Трампа, а ФРС пока не спешит повышать ставку. Учитывая, что цены на нефть стабилизировались в районе $55 за баррель, рублю ничего не угрожает. Под давлением начала операций ЦБ рубль может упасть до 61 к доллару, но в нынешних условиях снижение до 65, чего хочет Минфин, займет месяцы", - отмечает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин.