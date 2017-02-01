Дополнительное давление на российский рынок акций могут оказать данные Министерства энергетики США об увеличении запасов сырой нефти - Dukascopy Bank SA

"В среду к середине дня российские индексы акций торговались разнонаправленно, - комментирует руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров. - Так, из-за ослабления курса рубля относительно доллара и евро в среднем на 15 копеек индекс РТС снижается. Дело в том, что на Московской бирже дают за один американский доллар 60,3 рубля. В свою очередь, индекс ММВБ растет, но всего лишь на 0,1%. Европейские индексы акций начали сегодняшний день с роста, корректируясь вверх после непрерывного с конца прошлой недели падения. А вот цены на нефть снизилась на 0,2% из-за роста запасов сырой нефти в США, о котором сообщил Американский институт нефти. Во второй половине дня в штатах будут раскрыты данные по изменению количества новых рабочих мест от ADP. Прирост занятых в январе более чем на 170 тыс. человек может стать причиной роста доллара на ожиданиях повышения ставки со стороны ФРС, заседание которой завершиться сегодня вечером. Дополнительное давление на российский рынок акций могут оказать данные Министерства энергетики США об увеличении запасов сырой нефти более, чем на 3 млн барр.".