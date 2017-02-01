Евро-доллар “потрогал” отметку 1.08 - ВТБ 24

"Итак, пара евро-доллар во вторник обновила локальный максимум, на текущий момент отметка 1.08 уже была показана, - констатирует аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев. - Таким образом, восходящий тренд на евро-долларе, начатый 3 декабря, продолжается, а все эти финты, ложные заходы вниз (ведь еще только в понедельник евро-доллар скатывался до 1.0620) могли смутить кого угодно, но не нас, поскольку мы опираемся на действительно значимый фактор, а именно поведение Казначейства США. Рынок сейчас гадает, что скажет ФРС на заседании в среду, но на самом деле, во-первых, это заседание ФРС не является расширенным, т.е. в этот раз не будет ни прогнозных точек, ни выступления Йеллен. Во-вторых, вероятность повышения ставки составляет лишь 13.5%, (выше 50% лишь в июне, 68.4%), так что интриги здесь большой нет. Участники могут пытаться что-то вычитывать в тексте “стэйтмента”, но большие изменения там вряд ли будут. По большому счету, вообще не важно, что там напишет ФРС. Действительно важной является уже прошедшая в понедельник публикация совсем другого документа, квартального прогноза по привлечению Казначейства США (marketable borrowing estimates, см.: https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl0718.aspx ). Об этом документе практически никогда не сообщают аналитические ленты, этой новости нет даже в календарях событий, да и движений на ее публикации в моменте никаких не бывает. Посмотрим, что там написано в этот раз".

Во-первых, Казначейство подтвердило свой прогноз снижения операционного кэша в 1 кв. до 100 млрд долл. (379 млрд долл. на текущий момент). Во-вторых, прогноз по привлечению долга на 1 кв. практически не скорректирован, увеличен лишь на 1 млрд долл. до 57 млрд долл. Это радикально меньше, чем 255 млрд долл., привлеченных в 4 кв. 2016 года (из того же отчета видно, что квартал назад Казначейство прогнозировало привлечь в 4 кв. меньше, 188 млрд долл., отчасти поэтому период дорогого доллара затянулся), также напомним, что в 3 кв. Казначейство США привлекло долга на 222 млрд. долл. Но самое главное, Казначейство опубликовало свой первый прогноз по привлечению на 2 кв. И ожидается, что во 2 кв. Казначейство привлечет долга лишь 1 млрд долл. То есть, по сравнению с динамикой привлечения во втором полугодии 2016 года, Казначейство собирается практически ничего не привлекать в 1 кв. 2017года (57+1 против 222+255), указывает эксперт ВТБ 24. Это очень плохая новость для доллара, вообще мы не припомним, чтобы два квартала подряд в последние годы привлечение было столь низким. Еще для сравнения - во 2 кв. 2016 года Казначейство вообще погасило долга на 25 млрд долл. (из-за крупных ежегодных налоговых погашений в апреле во 2 кв. всегда низкое привлечение и даже бывают чистые погашения), но в 1 кв. 2016 года привлекло 244 млрд долл.

"Повторимся, получается, что первое полугодие 2017 года ожидается рекордно низким по привлечению, это беспрецедентное явление для последних лет, - подчеркивает А. Михеев. Впрочем, точно также беспрецедентным был и затянувшийся цикл наращивания долга в 2016 и 2017 годах. Главную мысль мы неоднократно озвучивали– Казначейство на благоприятной конъюнктуре разместило свои облигации, нарастило долг, а теперь можно доллар обесценить. Из-за этого на какое-то время спрос на долларовые активы упадет, но у Казначейства теперь есть рекордный запас, чтобы пережить этот период. Как сильно упадет доллар за первое полугодие 2017 года, можно только гадать. Мы все время целились в район 1.20-1.25 по евро-доллару, но нельзя исключать и 1.30 в качестве заскока".

Теперь что касается рубля. Нефть в моменте торгуется на 55.85, уровень, по мнению эксперта, неплохой. Но нефть в рублях поднялась до 3366. Уже тоже неплохой уровень для бюджета, исходя из средней в 3300. "Мы видим, что рубль немного припал к нефти, - комментирует аналитик банка. - Отчасти это может быть связано с тем, что быки по паре доллар-рубль получили психологическую поддержку от новости о том, что Минфин РФ будет скупать валюту. На этом вопросе остановимся еще раз более подробно. Мы уже писали, что мы не ждем, что те 20 млрд долл. или даже больше (зависит от того, насколько вырастет нефть), которые может скупить Минфин в этом году, как-то повлияют на курс рубля. Не повлияют, для рынка это сумма, размазанная на год, является несерьезной (или для сравнения – пакет Роснефти продали за 10.5 млрд. евро, это уже компенсирует половину негативного эффекта от покупок Минфином). Хотя в новостях проскакивали расчеты о том, что введение вот этих покупок фактически как предварительной имплементации “бюджетного правила” должны привести к росту доллар-рубля на 4-5 рублей. Дело тут скорее вот в чем. Рынок почему-то решил, что решение Минфина является некоторой интервенцией в поддержку слабого рубля. В действительности это совершенно не так. Наши монетарные и финансовые власти абсолютно однозначно заинтересованы в укреплении рубля, так как это снизит инфляцию, да и облегчит выполнение бюджета (меньше инфляция, меньше нужно индексировать госрасходы). Именно поэтому ЦБ все никак не снижает ставку и не снизит, видимо, и на этой неделе. Минфин же будет покупать валюту именно с целью покупки валюты. Ориентировку на то, что неплохо бы пополнить ранее очень сильно потраченные в 2014 году на поддержку рубля валютные резервы, наш монетарно-финансовый блок получил от президента еще в 2015 году (тогда, летом, ЦБ и стал скупать валюту, потом прекратил). Наша главная мысль прежняя – все активы продолжат расти на фоне роста аппетитов к риску и общего падения доллара, и нефть продолжит расти на этом, никуда не денется, следовательно, продолжит расти и рубль".