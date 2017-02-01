Закрепление доллара на ММВБ выше январских максимумов будет означать разворот тренда - "Аналитика Онлайн"

"Российская валюта снижается на фоне стабильности нефтяных цен, - отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - Главным драйвером для роста курса доллара, напомним, является заявление Минфина о покупке валюты на открытом рынке в феврале. Таким образом, финансовые власти хотят снизить зависимость курса национальной валюты от котировок черного золота. А они, нужно сказать, держатся достаточно уверенно, выше 55 долларов за баррель, после того, как в ОПЕК заключили сделку о сокращении добычи. Однако в самом картеле лишь только два участника, это Саудовская Аравия и Ангола, полностью выполнили условия соглашения. Остальные члены пока выполнили свои обязательства или частично, или не выполнили их вовсе. Хотя в целом, нужно отметить, что взятые на себя обязательства по сокращению квот выполнены на 82%. И в самом нефтяном картеле очень позитивно отзываются о сделке по сокращению добычи".

В среду утром курс доллара находится на отметке 60 рублей 25 копеек, евро торгуется в районе 65 рублей, индекс ММВБ держится в районе 2220 пунктов, а котировки нефти марки Brent торгуются на уровне 55 долларов 50 центов за баррель.

"Курс доллара на московской бирже стремительно подбирается к своим январским максимумам, - комментирует эксперт. - В случае, если котировкам удастся закрепиться выше этих максимумов, то можно будет с уверенностью говорить о развороте тренда на российском валютном рынке. К слову, для этого нужно вырасти в пределах одного рубля и закрепиться чуть хотя бы в районе отметки 61 рубль. Уже в этом случае, с технической точки зрения, можно будет говорить о новом тренде. Напомним, что ранее мы рекомендовали покупать доллар/рубль в районе 60 рублей за доллар (текущие цены), а также в районе отметки 59 рублей 20 копеек. Цели здесь – 60,60 или 61,40. Трейдерам, удерживающим позиции, рекомендуем набраться терпения. Ну а тем, у кого нет сделок, рекомендуем пробовать подбирать пару при коррекциях вниз или уже приготовиться к продажам, которые мы рекомендовали в диапазоне от 61,40 до 61,80, Целями по продажам будут являться отметки 60,60 или 60,00".