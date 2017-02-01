Ждем уровень 2200-2220 п. по индексу ММВБ к закрытию торгов - ИК "Фридом-Финанс"

"Фондовый рынок демонстрирует низкую активность, что связано с тем, что основные события будут отыгрываться в мире уже после закрытия основной сессии, - считает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. - А до вечера динамика, скорее всего, будет нейтральная, за исключением отдельных бумаг. Сейчас лидирует металлургический сектор, за исключением Мечела и ТМК, бумаги последней падают на 5% на новости об SPO. Размывание долей акционеров будет небольшим, на 13%, но фактически деньги пойдут на выкуп другого пакета акций, а не в компанию. Заметных корпоративных новостей, которые повлияли бы на динамику отдельных бумаг, сегодня нет, ориентируюсь на уровень 2200-2220 п. по Индексу ММВБ на закрытие. Из макростатистики в производственные индикаторы в США и данные по запасам нефти и нефтепродуктов. Консенсус-прогноз по их изменению слабонегативный, предполагаю, что нефть будет в диапазоне $55 - 60 за баррель Brent".

Изменения заметны эксперту на валютном рынке. Объемы пока низкие, но курс USD/RUB уже торгуется на уровне 60,30, что свидетельствует об ожидании участниками рынка дальнейшего его роста. Завтра ЦБ раскроет, покупал ли он валюту, и если покупки будут стабильными в течение недели, то на горизонте месяца рост курса может быть устойчивым, полагает Г. Ващенко. Другим поводом для роста является заседание ФРС. Хотя политика ФРС достаточно консервативна, и на этот раз ставки, скорее всего, останутся без изменений, но может прозвучать намек на то, что в этом году политика будет более агрессивной, и ставка может быть повышена вскоре, и не 1 раз в год. Если это произойдет, краткосрочная реакция рынков, скорее, будет негативной. Индекс DJIA-30 упал ниже психологической отметки 20 тыс. п., и плохой новостной фон только усилит коррекцию. Хотя хорошая отчетность Apple пока оставляет надежды на то, что американский рынок не будет снижаться в феврале более чем на 5%. Аналитик ИК ожидает, что сегодня курс USD/RUB будет в диапазоне 60 - 61, рост выше стал бы плохим сигналом для рынков.