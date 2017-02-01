Положительные данные по PMI усиливают уверенность инвесторов относительно ускорения темпов роста мировой экономики - ВТБ 24

"Сегодня, 1 февраля, состоится заседание ФРС США, от которого не ждут решений, но в комментарий по итогам которого будут вчитываться в попытках угадать, насколько вербальная «ястребиность» представителей готова вылиться в новые повышения ставки, - отмечает главный аналитик ВТБ Станислав Клещев. - Кроме того, начало месяца традиционно сопровождается публикацией индексов деловой активности. Официальные китайские данные поддерживают оптимизм – в сфере услуг даже некоторое ускорение отмечается. Уверенно вырос промышленный PMI в России (54.7 пунктов) что свидетельствует об ускорении темпов роста в промышленном секторе. Правда, напомним, что позитивные цифры в производственном секторе пока что слабо коррелируют с данными по динамике ВВП страны, который так и не смог в 2016 г перейти к росту, согласно свежим оценкам Минэкономики".

Ждём публикации индексов деловой активности в Европе и США, которые будут задавать настроение на рынках до публикации итогового комментария Федрезерва.

Также эксперт обращает внимание, что положительные данные по PMI усиливают уверенность инвесторов относительно ускорения темпов роста мировой экономики, что в сочетании с наблюдаемым ослаблением курса доллара США (индекс доллара опустился ниже уровня 100 пунктов) оказывает поддержку ценам на сырье, прежде всего промышленным металлам. Цена контрактов на медь подошла вплотную к отметке $6000/т, готовясь штурмовать этот уровень. Китайские трейдеры вернутся с каникул в пятницу. Именно тогда можно будет судить о готовности потребителей перейти в новый ценовой диапазон – со среднесрочными перспективами роста до $7000 /т