Рубль до конца недели будет находиться в диапазоне 59,50-61,50 за доллар - РосЕвроБанк

"Нефть стабилизировалась в районе 50-55 долларов за баррель. И причиной тому то, что участники рынка оптимистично настроены в отношении выполнения ОПЕК своих обязательств. Но рост буровых установок в США может запросто заставить игроков фиксировать прибыль, а значит, надо быть готовым к возможному снижению стоимости нефти до 52-53 долларов за баррель. Закончился налоговый период в России, а с ним и продажи валютной выручки экспортерами. Заявление Минфина о покупке будет оказывать давление на российский рубль до тех пор, пока рынок не сможет на практике оценить влияние нововведения. В целом можно ожидать, что рубль до конца недели будет находиться в диапазоне 59,50-61,50 за доллар", - отмечает начальник отдела операций на валютных рынках "РосЕвроБанка" Роман Фролов.