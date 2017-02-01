Потенциал падения или роста цены на нефть ограничен- Sberbank CIB

Потенциал и падения, и роста цены на нефть в настоящее время ограничен, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

"То есть торги, по всей видимости, будут проходить в узком диапазоне. Это уже вызвало существенное снижение одномесячной исторической волатильности до 27,1% с пикового уровня в 51%, наблюдавшегося в начале декабря прошлого года", - пишут аналитики.

"Опубликованная вчера статистика Американского института нефти (API) удивила рынок, подтолкнув цену к $54,90 за баррель. Судя по данным Межконтинентальной биржи (ICE), которые в целом не изменяются, на уровнях $54-54,70 за баррель формируется пиковый объем "длинных" спекулятивных позиций; их частичное закрытие приведет к снижению стоимости Brent до 100-дневного скользящего среднего уровня, который сейчас располагается на отметке $51,56. Ожидающиеся сегодня в 18:30 по московскому времени данные от EIA, вероятно, в целом совпадут с недельными оценками API. Это может привести к падению цены Brent ниже $55. Впрочем, потенциал и падения, и роста цены ограничен, то есть торги, по всей видимости, будут проходить в узком диапазоне", - отмечается в аналитическом материале.