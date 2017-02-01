ING Bank рекомендует наблюдать в среду за потоками и смотреть за отметкой 60,50 руб./$1, говорится в обзоре экономиста ING Bank по РФ и СНГ Дмитрия Полевого.

"Наши вчерашние ожидания относительно сохраняющегося потенциала роста рубля оказались в корне неверными. Усиление спроса от уровней 59,80-59,90/$1 быстро вернуло курс рубля на отметки 60,00 руб./$1 и ниже с закрытием около 60,27 $1. Правда, оборот торгов составил чуть менее $3,2 млрд, что заметно меньше максимумов прошлой недели. Что это было, ребалансировка в последний день месяца или усиление потоков под предстоящие покупки Минфина, сказать сложно. Наблюдаем сегодня за потоками и смотрим за отметкой 60,50 руб./$1", - пишет аналитик.