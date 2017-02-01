Ожидаем увидеть снижение уровня краткосрочных процентных ставок еще на 5-10 бп - Банк "Зенит"

Конъюнктура российского денежно-кредитного рынка постепенно нормализуется после завершившегося налогового периода и постепенного снижения дефицита рублевой ликвидности, в том числе благодаря меньшим объемам стерилизации со стороны ЦБ РФ. На рынке МБК 1-дневные кредиты вчера обходились в среднем под 10.35% годовых (-5 бп), 7-дневные – под 10.40% годовых (-5 бп), междилерское репо с облигациями на 1 день – под 10.35% годовых (-5 бп). На депозитном 7-дневном аукционе с ЦБ РФ банки разместили весь лимит регулятора – 320 млрд руб. (спрос – 648 млрд руб.) против 710 млрд руб. неделей ранее. Налоговый период января завершен, что позволяет надеяться на дальнейшее восстановление рыночных условий до комфортных значений. Дальнейшее состояние рынка будет зависеть от двух факторов – скорости распределения бюджетных денег в банковскую систему и реакции российской валюты на возвращение Центробанка на внутренние торги. Мы ожидаем увидеть дальнейшее снижение уровня краткосрочных процентных ставок еще на 5-10 бп.