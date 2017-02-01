ИК "Открытие Капитал" подняла рейтинг GDR НЛМК до "покупать" после переоценки сектора

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Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре ИК.

По итогам переоценки, а также на ожиданиях включения в индекс MSCI Russia, для GDR НЛМК (MOEX: NLMK), была повышена рекомендация с "держать" до "покупать".

Для GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) и "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) и для акций Evraz была оставлена рекомендация "держать".

Оценки и рекомендации аналитиков для депозитарных расписок (цены в долларах США):

Прогнозная цена НЛМК - 22,40 (текущая цена - 19,32), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена ММК - 8,20 (текущая цена - 8,24), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Северсталь - 15,10 (текущая цена - 16,10). рекомендация - держать;

Прогнозная цена Evraz (цена в фунтах стерлингов) - 2,32 (текущая цена - 2,22), рекомендация - держать.