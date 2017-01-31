Рубль слегка снижается к доллару и заметно теряет по отношению к евро во вторник вечером

Москва. 31 января. Доллар США слегка подрастает, а евро заметно укрепляется на торгах "Московской биржи" во вторник вечером; рубль умеренно снижается после окончания налогового периода и в ожидании выхода на рынок ЦБ РФ с покупками валюты, несмотря на растущие цены на нефть.

Курс доллара США составил 60,0975 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 16,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 64,975 руб./EUR1, прибавив 91 копейку. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 50 копеек, до 62,29 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение валютного курса рубля к доллару и евро, наблюдаемое 31 января, несмотря на растущие цены на нефть, связано, с одной стороны, с окончанием налогового периода, а с другой стороны - с ожиданиями выхода на рынок в начале февраля Банка России с валютными интервенциями.

Цены на нефть поднимаются в последний день января, однако завершают месяц снижением на опасениях роста добычи в США. Во вторник нефть дорожает на фоне ослабления доллара США, что увеличивает доходность инвестиций в сырьевые товары. Доллар падает к евро на 0,9%, к иене - на 1,3%. Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent, торги которыми завершаются во вторник, на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 1,25% - до $55,92 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени увеличились на 1,56% - до $53,45 за баррель.

Эксперты отмечают, что договоренность стран ОПЕК и их партнеров о снижении добычи на 1,8 млн баррелей в сутки привела к повышению цен на нефть, что вновь сделало рентабельной добычу топлива на сланцевых месторождениях в США. Добыча в США уже выросла почти до 9 млн баррелей в сутки (б/с) и может достигнуть 9,5 млн б/с в текущем году, полагает председатель правления компании Pioneer Natural Resources Co. Скотт Шеффилд.

"Сегодня торги валютной парой "доллар/рубль" проходили в относительно узком ценовом диапазоне, составившем 59,9-60,15 руб./$1. Рынок находится в ожидании новых драйверов. Наблюдаемый сегодня рост нефти не вывел ее в какой-то новый ценовой диапазон, она продолжает колебаться в коридоре $54-56,5 за баррель. И пока нефть не выйдет из этого диапазона, она вряд ли будет оказывать сильное влияние на рубль. Таким образом, для того, чтобы мы увидели какое-то значимое движение в паре "доллар/рубль", необходимо, чтобы либо нефть вышла из указанного диапазона, либо должны сработать какие-то внутренние факторы. Но пока практически все валютные продажи экспортеров выкупаются игроками, которые планируют заработать на возможном росте курса доллара после того, как на рынок выйдет с покупками ЦБ", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления конверсионных межбанковских операций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Александр Карпов.

"В пятницу Минфин должен объявить о своих планах по выкупу валюты на февраль, и в зависимости от объявленных объемов покупки рынок может двинуться в ту или иную сторону, так как в данном случае объем имеет значение. Плюс в пятницу нас ждет заседание Банка России по ставке, поэтому в последний день недели мы можем увидеть рост волатильности на рынке", - считает А.Карпов.

"Даже выход на рынок с интервенциями ЦБ РФ вряд ли серьезно изменит расстановку сил в ближайшее время. Рубль, конечно, будет снижаться, но падение не будет резким. Скорее всего, путь даже до 63 руб./$1 займет 2-3 недели при сопутствующих внешних факторах. При этом индекс доллара прекратил рост, а его снижение будет помогать рублю. С долгосрочной точки зрения, если не принимать во внимание возможность отмены санкций, повышение ставки в США, политика Дональда Трампа и снижение ставки в России все равно окажут давление на российскую валюту, поэтому в такой ситуации 65 руб./$1 мы увидим к середине лета", - считает заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин.

"У игроков рынка по-прежнему нет понимания того, как Минфин будет проводить валютные покупки - в каком объеме, при каких ценах на нефть. Пока известно, что в случае, если фактическая цена на нефть марки Urals выше $40 за баррель, то Минфин будет покупать валюту. Если цена на нефть снизится, то валюта будет продаваться в объеме выпадающих нефтегазовых доходов - комментирует руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Сегодня начинается двухдневное заседание ФРС США, об итогах которого станет известно в среду. Изменений по ставкам не ожидается, но большое значение представляют последующие комментарии главы Федрезерва Джанет Йеллен о состоянии американской экономики и прогнозы относительно дальнейших действий".

По мнению замдиректора аналитического департамента компании "Альпари" Анны Кокоревой, "тон на валютном рынке для рублевых пар сегодня задал Минфин РФ, объявив о возможном ослаблении рубля на 10% в ближайшем будущем. По оценкам ведомства, текущий курс завышен, для балансировки бюджета российская валюта должна быть несколько слабее. На этой неделе состоится заседание ЦБ РФ. На фоне принятия нового временного бюджетного правила понижать ставку опасно - это может привести к всплеску инфляции. Реакция рубля на решение ЦБ, вероятно, будет нейтральной, жесткая политика регулятора усмирит дерзкий настрой "быков" В рублевых парах наметился разворот, пусть и локальный, - объем ставок против российской валюты сейчас максимальный с сентября прошлого года. Оптимистов по рублю по-прежнему больше, чем пессимистов, но переток уже заметен невооруженным глазом. В среднесрочной перспективе пара "доллар/рубль" может вырасти до уровня 65 руб./$1".

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на среду на 7,67 копейки, до 60,0851 руб./$1, и понизил курс евро на 14,83 копейки, до 64,285 руб./EUR1. Основной причиной снижения официальных курсов доллара и евро стало падение обеих валют, отмечавшееся накануне вечером уже после установления Банком России курсов на 31 января.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" во вторник вырос на 1,81 копейки по отношению к понедельнику и составил 60,0484 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника потерял 1,75 копейки по отношению к 30 января и составил 60,0292 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту составил $4 млрд 139,299 млн, из которых $1 млрд 347,771 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 791,528 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 4,66 копейки по отношению к понедельнику - до 64,2999 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника прибавил 33,79 копейки по отношению к 30 января и составил 64,4426 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR408,67 млн, из которых EUR200,507 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR208,163 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) во вторник немного снизились по отношению к предыдущему дню благодаря окончанию налогового периода. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 6 базисных пунктов (б.п.), составив 10,35% годовых; ставка на семидневный срок опустилась также на 6 б.п., до 10,41% годовых. Ставки в среднесрочном сегменте МБК (1-6 месяцев) также слегка снизились: ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц опустилась на 2 б.п. - до 10,47% годовых, на срок 3 месяца и 6 месяцев - на 1 б.п., до 10,51% годовых.

Банки разместили во вторник, 31 января, в рамках недельного депозитного аукциона ЦБ РФ 320 млрд рублей (100% лимита) в среднем по ставке 9,89% годовых. На предыдущем аналогичном аукционе, состоявшемся неделей ранее, банки разместили в ЦБ РФ 710 млрд рублей в среднем под 9,96% годовых.