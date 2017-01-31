Рынок акций РФ во вторник снизился второй день подряд, раллировала на 10% "Башнефть"

Москва. 31 января. Рынок акций РФ во вторник снизился второй день подряд, нивелировав рост минувшей пятницы после не оправдавшихся ожиданий скорого снятия антироссийских санкций со стороны США; выросли на 10% обыкновенные акции "Башнефти" после завершения приема заявок на выкуп по оферте "Роснефти".

По итогам торгов индекс ММВБ просел до 2217,39 пункта (-0,8%), индекс РТС - до 1164,15 пункта (-1%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 3,4%.

Доллар подрос до 60 рублей (+0,07 рубля).

За январь индекс ММВБ просел на 0,7%, РТС вырос на 1%, доллар подешевел на 1,27 рубля (-2,1%).

В лидерах отката во вторник выступили акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,7%), "ЛУКОЙЛа" (-1,1%), "Мосбиржи" (-1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-3,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,8%).

Выросли бумаги "Башнефти" (+10,3%, до 4051 рубля), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "Роснефти" (+0,4%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+3,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4% и +2,2% "префы").

Обыкновенные акции "Башнефти" поднимались утром во вторник до 4199,5 рубля за акцию (+14,4%) - новый исторический пик.

Накануне завершился прием заявок на выкуп этих бумаг "Роснефтью" по оферте, объявленной в середине ноября по цене 3706,4 рубля за штуку. Такую же цену "Роснефть" предложила за одну обыкновенную акцию "Башнефти" при покупке госконтроля у государства в середине октября, заплатив 329,7 млрд рублей за 60,16%-ный пакет голосующих акций "Башнефти".

По оценкам участников рынка, происходящее с бумагами "Башнефти" является следствием спекулятивной игры в условиях сложившегося дефицита акций компаний (так называемый корнер), когда практически весь свободный объем бумаг был предложен на выкуп по оферте "Роснефти", а рассчитывавшие на падение и открывшие короткие позиции (short) попали в ловушку спекулянтов. В итоге "шортовики" для минимизации потерь вынуждены откупать бумаги по более высоким ценам, что подстегивает дальнейший рост котировок. В ближайшее время ситуация должна выправиться, но происходящее напоминает манипулирование рынком и может стать поводом для соответствующего расследования со стороны ЦБ РФ, отмечают эксперты.

Мировые рынки во вторник сохранили негативную динамику из-за мер, предпринятых президентом США Дональдом Трампом для ограничения иммиграции.

В минувшую пятницу Д.Трамп подписал указ о приостановке программы приема беженцев на 120 дней, в том числе сирийских - на неопределенный период. Также указ предусматривает запрет въезда в США граждан семи преимущественно мусульманских стран на 90 дней с возможностью продления. При этом, по заявлению Белого дома, список может быть расширен.

Волнения на рынках усилились после того, как Д.Трамп освободил от обязанностей и.о. генпрокурора США Салли Йейтс, которая ранее раскритиковала указ о запрете на въезд в США гражданам семи государств с преимущественно мусульманским населением.

Кроме того, индекс потребительского доверия Conference Board в США в январе снизился больше, чем ожидалось - до 111,8 пункта при прогнозах снижения до 112,9 пункта.

На нефтяном рынке цены во вторник выросли на фоне ослабления доллара перед заседанием Федрезерва США, от которого не ждут в этом раз повышения ставки.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК во вторник составила $56,32 за баррель (+1,8%), мартовская цена WTI - $53,43 за баррель (+1,5%).

Тем временем, добыча нефти в США поднялась до максимальных с апреля прошлого года 8,96 млн баррелей в сутки на прошлой неделе, по данным министерства энергетики страны, и может вырасти еще до конца года.

По словам ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, доллар во вторник сдал позиции в преддверии заседания ФРС США - индекс доллара, показывающий отношение американской валюты к корзине из шести основных валют, тестирует отметку в 100 пунктов. Внимание биржевиков приковано не столько к решению регулятора, сколько к итоговым комментариям, касающихся будущих повышений ставок Федрезерва.

Евро укрепился до $1,08 на фоне выхода данных по экономике еврозоны: в регионе наблюдается ускорение инфляции до рекордных за четыре года 1,8%. Сохранение тенденции ускорения инфляции способствует усилению ожиданий пересмотра ультрамягкой монетарной политики ЕЦБ.

Фондовые российские индексы во вторник продолжили коррекцию вниз и растеряли весь рост прошлой пятницы, основанный на не оправдавшихся ожиданиях скорой отмены антироссийских санкций со стороны США.

Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, особых поводов для оптимизма у российских инвесторов нет, поскольку надежды на Д.Трампа в плане скорой отмены антироссийских санкций постепенно иссякли. Экспортеры вне нефтегазового сектора смотрятся достаточно сильно на фоне предложений Минфина девальвировать рубль на 10%. Между тем, динамика "голубых фишек" осталась негативной, так как потеря надежд на скорую нормализацию отношений РФ и США грозит уходом "горячих денег" нерезидентов с российского рынка.

Статистика в Европе оказалась весьма интересной. Зафиксировано ускорение инфляции в еврозоне до 1,8% в январе при прогнозе 1,6%. ВВП еврозоны в четвертом квартале вырос на 1,8% при ожиданиях 1,7%, а безработица упала до 9,6% при ожиданиях 9,8%. Вполне ожидаемо, что евро избавился от утренней слабости и начал укрепляться.

Нефть смогла выйти из утреннего "минуса" за счет надежд на сокращение поставок. По данным Reuters, в январе добыча в OPEC сократилась на 1,07 млн баррелей в сутки. Однако данных из OPEC может оказаться недостаточно. Предварительные опросы показывают, что на рынке ждут очередного роста запасов в США по итогам прошлой недели.

По оценкам аналитиков Райффайзенбанка, увольнение президентом США Д.Трампом и.о. генерального прокурора С.Йейтс из-за ее несогласия с иммиграционной политикой президента вызвало опасения, что изоляционизм Д.Трампа ухудшает перспективы мировой экономики, и спровоцировало распродажи на мировых фондовых рынках. Снижение аппетита к риску подтверждается и динамикой цен на золото, которые по итогам января показали рост на 4,5%, достигнув отметки $1200 за тройскую унцию. В отношении итогов начинающегося двухдневного заседания ФРС инвесторы полагают, что ставка ФРС США останется неизменной.

Аналитики Sberbank CIB также отмечают, что участники нефтяного рынка ищут любые намеки на превышение спроса над предложением, чтобы понять, началась ребалансировка или нет. Если наблюдаемый сейчас хороший спрос на нефть в Азии сохранится и после окончания планового ремонта НПЗ в США (когда спрос естественным образом снижается), это будет самым убедительным признаком начала ребалансировки, способной привести к стабильному росту цен.

Участники рынка ожидают, что Американский институт нефти сообщит во вторник об очередном увеличении запасов в хранилищах (на 3 млн баррелей) - это может спровоцировать снижение котировок нефти до $54,8 за баррель. Цены на нефть пытаются стабилизироваться на фоне оптимистичных обещаний представителей ОПЕК, с одной стороны, и фактического роста запасов в хранилищах США - с другой. Тем не менее, растущие опасения в отношении избыточного предложения с учетом данных по добыче от сланцевых производителей не позволяют ценам на нефть подняться выше $55,5 за баррель.

Как отмечает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев, ключевым вопросом для участников рынка в ближайшее время будет определение объектов для реинвестирования денежных средств, которые будут получены в результате выкупа акций "Башнефти" у миноритариев. В пределе сумма высвобожденной на рынок ликвидности может составить до $1,3 млрд - колоссальные деньги даже для текущих условий постоянного притока западного капитала. Наиболее вероятными являются покупки привилегированных акций "Башнефти" и восстановление таким образом позиций в капитале компании, а также приобретение других дивидендных историй в нефтегазовом секторе - "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), "Газпром нефть" (MOEX: SIBN), "префы" "Сургутнефтегаза" и "Татнефти". Можно предположить, что в феврале котировки данных компаний будут чувствовать себя чуть лучше своих конкурентов в отрасли.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" во вторник в снижении лидировали акции АО "Южно-Уральский никелевый комбинат" (MOEX: UNKL) (-6%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-3,1%), "Группы "Разгуляй" (MOEX: GRAZ) (-2,9%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-2,4%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (-2,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2%).

Подорожали бумаги "Челябинского металлургического комбината" (MOEX: CHMK) (+31,1%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+16,2% и +5,7% "префы"), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+5%), "префы" "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) (+4,1%), бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+3,5%), QIWI (MOEX: QIWI) (+3,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,6%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 31,918 млрд рублей (из них 8,05 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).