31 января 2017 года 19:00
Цены евробондов РФ во вторник не демонстрируют яркой динамики в ожидании заседания ФРС
Москва. 31 января. Котировки российских еврооблигаций во вторник не демонстрируют ярко выраженной динамики в ожидании объявления в среду вечером итогов первого в этом году заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка подрастают в цене, что ведет к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась всего на 3 базисных пункта к уровню закрытия понедельника, составив 120,12% от номинала, что соответствует доходности 2,43% годовых (рост на 0,5 пункта к предыдущему дню).
Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов 30 января на 13 базисных пунктов, составив 101,03% от номинала. Доходность при этом снизилась на 4 базисных пункта - до 1,56% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетних казначейских облигаций расширился на 4,5 пункта по отношению к 30 января и составил 87 базисных пунктов.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли всего на 3 базисных пункта по отношению к предыдущему дню и составили 112,35% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 5,03% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 1 базисный пункт - до 108,44% от номинала (доходность - 5,03% годовых), с погашением в 2026 году - на 8 пунктов, до 103,4% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 4,3% годовых), а бумаги с погашением в 2023 году подешевели на 1 пункт, до 106,11% от номинала (доходность - 3,82% годовых).
"Сегодня динамика российских валютных гособлигаций в целом была нейтральной на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, а также ожиданий итогов заседания Федрезерва США. В конце недели будут объявлены итоги заседания уже нашего Центробанка, а также в США будут опубликованы данные по рынку труда. В ожидании этих важных событий рынок сейчас малоактивный, так как участники рынка опасаются занимать ту или иную позицию. При этом мировые фондовые рынки второй день подряд снижаются, демонстрируя некоторое охлаждение у инвесторов тяги к риску", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.
"Таким образом, до прояснения позиции американского регулятора в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики ожидать каких-то заметных движений на рынке не стоит. Актуальность позиции ФРС усилилась после смены президента США. Как известно, предвыборная риторика нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа была инфляционистской, и если его планы будут воплощаться в жизнь, то американскому ЦБ придется проводить более жесткую политику. А это негативный фактор для динамики базовых активов, которые в условиях заметно сузившихся в прошлом году суверенных спредов становятся важным драйвером для отечественных евробондов. Таким образом, даже если рынок получит информацию о возможных послаблениях в санкционной политике США против России, то рост российских еврооблигаций будет ограниченным из-за сдерживающего фактора US Treasuries, так как сужаться суверенным спредам уже практически некуда", - считает Р.Пшонковский.
Опубликовано: /Финмаркет/
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