Доходы Минфина от превышения фактической стоимостью нефти заложенных в бюджет уровней соответствуют покупкам порядка 1-1,2 млрд долларов в месяц - Бинбанк

"По нашим расчетам, дополнительные доходы Минфина от превышения фактической стоимостью нефти заложенных в бюджет уровней соответствуют покупкам порядка 1-1,2 млрд долларов в месяц или порядка 13 млрд $ год, - указывает заместитель директора центра макроэкономического прогнозирования и инвестиционной стратегии Бинбанка Наталия Шилова. - Стоимость таких интервенций составляет порядка +2 рубля к равновесному курсу при прочих равных условиях за год, но никак не 5 рублей от текущих уровней. Чтобы получить среднегодовую нефть Urals на уровне 55$, необходимо увидеть Brent на уровне 58$ (среднюю). А для того чтобы увидеть столь масштабное ослабление рубля при растущей нефти, необходимо будет покупать более существенные объемы валюты (в 2-3 раза выше наших оценок, что мы считаем несопоставимым с фактически сложившимися оценками превышения нефтегазовых доходов уровней января, заложенных в бюджет). Можно предположить, что приведенные цифры (курс в 64,9 рубля за доллар при нефти Urals 55$) – это лишь сценарные «рабочие» условия, которые традиционно используются при оценке будущих доходов на уровне «что, если», а не официальные «таргеты» по валюте".