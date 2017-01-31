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31 января 2017 года 17:30

Потенциал укрепления доллара останется ограниченным - eToro

"Несмотря на некоторое улучшение настроя доллара в последние дни, первый месяц 2016 года валюта завершает с худшими результатами с 2008 года, - отмечает региональный директор eToro в России и СНГ

Павел Салас. - В ноябре, когда на президентских выборах победил Трамп, участники рынка активно скупали USD в надежде на мощное стимулирование экономики со стороны новой администрации. Но вслед за эйфорией наступило разочарование, которое усилилось после того, как даже по вступлению в должность Трамп до сих пор не уделил внимания экономической политике. Этот аспект стал главным драйвером для «американца», затмив собой позитивную макроэкономическую картину и боевой настрой Федрезерва в отношении нормализации денежно-кредитной политики. И недавний запрет Трампа на въезд в США мигрантов только усугубил положение национальной валюты, придав сил таким безопасным активам, как иена и золото".

Означает ли это, что даже «ястребиная» риторика ФРС не сможет вернуть полноценный спрос на доллар? "Здесь, прежде всего, стоит отметить, что регулятор может не решиться на четкие сигналы о скором повышении ставки ввиду сохраняющейся неопределенности вокруг потенциальных мер нового правительства, - подчеркивает П. Салас. - Так что, вероятнее всего, и центробанк, и валюта будут ждать заявлений Трампа на тему фискального стимулирования и других мер поддержания экономического роста. Таким образом, даже при прочих благоприятных обстоятельствах потенциал укрепления USD в среднесрочной перспективе будет носить ограниченный характер. И в этой ситуации крайне важно, чтобы экономические показатели продолжали отражать рост, чтобы поддерживать валюту на плаву. На этой неделе у доллара все же будет шанс показатель более уверенное восстановление, если Дж. Йеллен подтвердит курс регулятора на дальнейшее ужесточение, а пятничный отчет по рынку труда укажет на прирост занятости свыше 150 тыс.".

Опубликовано: /eToro/
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