Уралсиб поднял рейтинг GDR ВТБ до "держать" и оценку на 54%

(добавлен текст после 2-го абзаца)

Корпорация "Уралсиб" (MOEX: USBN) повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ВТБ (MOEX: VTBR) с $1,3 до $2 за штуку, сообщается в обзоре "Уралсиба".

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "продавать" до "держать".

"Недавно менеджмент группы ВТБ представил подробную стратегию на 2017-2019 годы. Мы продлили горизонт прогнозирования в модели оценки банка, заложили в нее наш последний макропрогноз, учли прогноз менеджмента и на 1 процентный пункт понизили премию за рыночный риск", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR ВТБ, основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет $1,46 за штуку, консенсус-рекомендация - "продавать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $2,27 за штуку.