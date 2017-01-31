Рубль снижается к евро, но стабилен к доллару во вторник днем на фоне наметившейся стабилизации нефти

Москва. 31 января. Доллар США стабилен, а евро слегка подрастает на торгах "Московской биржи" во вторник днем; рубль отыграл часть утренних потерь на фоне наметившейся стабилизации ситуации на мировых нефтяных площадках.

Курс доллара США составил 59,925 руб./$1 в 15:00 МСК, что всего на 0,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 64,435 руб./EUR1, прибавив 37 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 16,4 копейки, до 61,955 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на среду на 7,67 копейки, до 60,0851 руб./$1, и понизил курс евро на 14,83 копейки, до 64,285 руб./EUR1. Основной причиной снижения официальных курсов доллара и евро стало падение обеих валют, отмечавшееся накануне вечером уже после установления Банком России курсов на 31 января.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения валютного курса рубля к доллару и евро в первой половине дня 31 января объясняются отсутствием ярко выраженной динамики на мировых нефтяных площадках. Нефть практически не меняется в цене во вторник днем, но завершает январь в "красной зоне" на опасениях, что сокращение добычи странами ОПЕК подстегнет рост производства топлива в США. Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск подорожали на 0,11% - до $55,29 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени уменьшились на 0,3% - до $52,47 за баррель. С начала января Brent подешевела на 2,7%, WTI - на 2,3%.

Американские производители нефти, притормозившие активность в период низких цен, начинают возвращаться на рынок по мере роста котировок, вызванного решением ряда стран снизить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки. Добыча в США уже выросла до почти 9 млн б/с и может достигнуть 9,5 млн б/с в текущем году, полагает председатель правления компании Pioneer Natural Resources Co. Скотт Шеффилд. Кроме того, участники рынка ждут данных о запасах нефти в США, которые будут обнародованы в среду. По прогнозам экспертов, запасы нефти на минувшей неделе повысились на 3 млн баррелей.

По словам аналитика компании "БКС" Альберта Короева, "динамика цен на нефть вполне объясняет поведение российской валюты. Здесь котировки также консолидируются в боковике в районе $55 за баррель для сорта Brent. Пока нефть в рублях остается на комфортных уровнях в районе 3200-3300 рублей при заложенных в бюджет 2700 рублей и, скорее, позволяет рублю если не укрепляться, то держаться у текущих уровней, а Минфину занимать при хорошем спросе. Вчерашние предложения валюты ЦБ и казначейства в рамках валютного РЕПО и депозитного аукциона не нашли достаточного спроса, что говорит об отсутствии дефицита валюты".

"Даже выход на рынок с интервенциями ЦБ РФ вряд ли серьезно изменит расстановку сил в ближайшее время. Рубль, конечно, будет снижаться, но падение не будет резким. Скорее всего, путь даже до 63 руб./$1 займет 2-3 недели при сопутствующих внешних факторах. При этом индекс доллара прекратил рост, а его снижение будет помогать рублю. С долгосрочной точки зрения, если не принимать во внимание возможность отмены санкций, повышение ставки в США, политика Дональда Трампа и снижение ставки в России все равно окажут давление на российскую валюту, поэтому в такой ситуации 65 руб./$1 мы увидим к середине лета", - считает заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин.

"У игроков рынка по-прежнему нет понимания того, как Минфин будет проводить валютные покупки - в каком объеме, при каких ценах на нефть. Пока известно, что в случае, если фактическая цена на нефть марки Urals выше $40 за баррель, то Минфин будет покупать валюту. Если цена на нефть снизится, то валюта будет продаваться в объеме выпадающих нефтегазовых доходов - комментирует руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Сегодня начинается двухдневное заседание ФРС США, об итогах которого станет известно в среду. Изменений по ставкам не ожидается, но большое значение представляют последующие комментарии главы Федрезерва Джанет Йеллен о состоянии американской экономики и прогнозы относительно дальнейших действий".

По мнению замдиректора аналитического департамента компании "Альпари" Анны Кокоревой, "тон на валютном рынке для рублевых пар сегодня задал Минфин РФ, объявив о возможном ослаблении рубля на 10% в ближайшем будущем. По оценкам ведомства, текущий курс завышен, для балансировки бюджета российская валюта должна быть несколько слабее. На этой неделе состоится заседание ЦБ РФ. На фоне принятия нового временного бюджетного правила понижать ставку опасно - это может привести к всплеску инфляции. Реакция рубля на решение ЦБ, вероятно, будет нейтральной, жесткая политика регулятора усмирит дерзкий настрой "быков"" В рублевых парах наметился разворот, пусть и локальный, - объем ставок против российской валюты сейчас максимальный с сентября прошлого года. Оптимистов по рублю по-прежнему больше, чем пессимистов, но переток уже заметен невооруженным глазом. В среднесрочной перспективе пара "доллар/рубль" может вырасти до уровня 65 руб./$1".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) во вторник немного снизились по отношению к предыдущему дню благодаря окончанию налогового периода. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 6 базисных пунктов (б.п.), составив 10,35% годовых; ставка на семидневный срок опустилась также на 6 б.п., до 10,41% годовых. Ставки в среднесрочном сегменте МБК (1-6 месяцев) также слегка снизились: ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц опустилась на 2 б.п. - до 10,47% годовых, на срок 3 месяца и 6 месяцев - на 1 б.п., до 10,51% годовых.

Банки разместили во вторник, 31 января, в рамках недельного депозитного аукциона ЦБ РФ 320 млрд рублей (100% лимита) в среднем по ставке 9,89% годовых. На предыдущем аналогичном аукционе, состоявшемся неделей ранее, банки разместили в ЦБ РФ 710 млрд рублей в среднем под 9,96% годовых.