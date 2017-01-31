Российские индексы остаются во власти продавцов - InstaForex

После робких попыток восстановления российские индексы возобновили падение, отыгрывая нестабильный внешний фон и давление на котировки нефти. Помимо умеренно дешевеющей нефти и отсутствия позитивных сигналов с внешних площадок, указывает аналитик InstaForex Игорь Ковалев, давление на российские "бенчмарки" оказывают ожидания итогов стартовавшего сегодня заседания ФРС США. Повышения ставки не прогнозируется, но регулятор может подать сигнал о следующем акте ужесточения политики, и это в определенной степени препятствует росту рисковых активов. Ключевая локальная поддержка по ММВБ проходит в районе отметки 2200 пунктов.