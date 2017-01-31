В конце весны следует ожидать роста цен до 55-60 долларов за баррель WTI - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Что касается нефти, то у трейдеров, похоже, уже нет уверенности в том, что путем сокращения добычи странам ОПЕК удастся повысить цены еще сильнее. По сообщениям, Саудовская Аравия сильно сокращает объемы экспорта. Но в последние несколько недель Ливия и Нигерия (на эти страны не распространяются условия соглашения ОПЕК) наращивают объемы добычи. То же самое касается добычи сланцевой нефти в США, где на фоне роста цен возросло число буровых установок. Так что на рынке нефти может сохраниться проблема излишка объема предложения. Большинство нефтяных аналитиков ждет, что в ближайшие недели WTI останется, скорее всего, в коридоре 50-55 долларов за баррель. Но в конце весны следует ожидать роста цен до 55-60 долларов за баррель на фоне роста спроса на бензин в США", - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.