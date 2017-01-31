Рынок нефти ищет признаки ребалансировки - Sberbank CIB

Участники нефтяного рынка ищут любые намеки на превышение спроса над предложением, чтобы понять, началась ребалансировка или нет, говорится в обзоре с Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

"Агентство Petro-Logistics SA, отслеживающее поставки нефти из стран ОПЕК, недавно отметило, что по итогам января соглашение об ограничении добычи будет соблюдаться на 75% и что фактическое снижение добычи в текущем месяце составило 0,9 млн баррелей в сутки. При таком уровне соблюдения договоренностей признаки ребалансировки уже становятся заметными - цены на средние и тяжелые сорта нефти в Латинской Америке, Западной Африке и Азии уже растут по сравнению с котировками более легких сортов", - пишут аналитики Sberbank Investment Research.

Эксперты отмечают, что покупатели конкурируют за поставки высокосернистой нефти, в то время как более качественная легкая нефть остается невостребованной. Это дает производителям высокосернистой нефти из России, Анголы и США преимущество над поставщиками легкой нефти.

"Более тяжелые сорта сложнее перерабатывать, но некоторые НПЗ, особенно в Азии, построены именно под такую нефть. Если наблюдаемый в настоящее время хороший спрос на нефть в Азии сохранится и после окончания планового ремонта НПЗ в США (когда спрос естественным образом снижается), это будет самым убедительным признаком начала ребалансировки на рынке нефти, способной привести к стабильному росту цен", - говорится в обзоре.