Есть технические предпосылки для роста доллара - БКС

"Курс доллара против рубля растет на 0,2% в ходе торгов вторника, - отмечает аналитик БКС Альберт Короев. - Пара USD/RUB с расчетами завтра находится на уровне 60,0475. Технически есть определенные предпосылки для роста доллара. Еще 26 января был пробит 1,5-месячный down-тренд, и он уже протестирован сверху. Не хватает подтверждения в виде пробоя 60,5-60,7. До того момента все же сохраняется боковик 59-60,7, в котором курс провел почти весь январь. Если посмотреть на динамику цен на нефть, она вполне объясняет поведение российской валюты. Здесь так же котировки консолидируются в боковике в районе $55 за баррель по фьючерсам на Brent. Пока нефть в рублях остается на комфортных уровнях в районе 3200-3300 при заложенных в бюджет 2700 и, скорее, позволяет рублю если не укрепляться, то держаться текущих уровней, а Минфину занимать при хорошем спросе".

Также эксперт отметил, что вчерашние предложения валюты ЦБ и Казначейства в рамках валютного репо и депозитного аукциона не нашли достаточного спроса. Между тем, на текущей неделе ожидается ряд важных событий для валютного рынка, среди которых заседание ФРС, ЦБ РФ, публикация данных по рынку труда США. Аналитики не ждут изменений в монетарной политике по результатам этих заседаний, но рынок может показать серьезную реакцию даже на более ястребиную риторику в тексте стейтмента FOMC. Банк России, в свою очередь, имеет простор для маневра в плане снижения ставок, и хотя консенсус предполагает снижение в марте, сюрпризов здесь исключать нельзя.