Министерство финансов мягко готовит рынок к покупке валюты - "Аналитика Онлайн"

"В Министерстве экономического развития наконец-то подсчитали размер падения ВВП России в 2016 году, - отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - По расчетам ведомства, данный показатель снизился на 0,6% процента в минувшем году. Сильнее всего просела розничная торговля и жилищное строительство. Выросло сильнее всего сельское хозяйство, а также производство машин и оборудования. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg , оценили, на сколько может вырасти курс российской валюты, в случае отмены санкций со стороны США. По мнению большинства опрошенных экспертов, рубль может прибавить 5-10%. Однако, обратное мнение есть у экспертов Минфина. Напомним, что в феврале Минфин планирует выйти на рынок для покупки валюты. Сейчас с

али известны параметры, на которые будет ориентироваться главное финансовое ведомство страны. При реализации «временного бюджетного правила» курс доллара должен составить 64 рубля 90 копеек при цене барреля нефти в 55 долларов. Ну а бюджет должен быть сбалансирован при цене нефти около 58 долларов за баррель и курсе около 64 рублей за доллар. В это время на московской бирже за одну единицу американской валюты дают 60 рублей 10 копеек, курс евро вырос до 64 рублей 40 копеек, индекс ММВБ просел до 2220 пунктов, а котировки нефти марки Brent приближаются к 55 долларам за баррель".

Министерство финансов мягко, в вербальном формате, готовит рынок к покупке валюты. Г. Задоя допускает, что в скором времени мы вновь вернемся к таргетированию курса доллар при определенных значениях цены на нефть. "Именно на это и намекают в Минфине, - подчеркивает эксперт. - И нужно сказать, что, наверное, мало у кого могут возникнуть сомнения в том, что ведомству Антона Силуанова удастся добиться поставленных целей. Напомним, что ранее мы рекомендовали покупать доллар/рубль в районе 60 рублей за доллар (текущие цены), а также в районе отметки 59 рублей 20 копеек. Цели здесь – 60,60 или 61,40. А в случае резкого роста данной валютной пары до 61,40 или 61,80, мы рекомендуем открывать сделки на продажу. Цели здесь – 60,60 или 60,00".