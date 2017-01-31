Торговый диапазон на сегодня – 60,00-60,70 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"На открытии биржевой сессии рубль снизился относительно доллара в район 60,19 руб./долл., - комментирует руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. -У игроков рынка по-прежнему нет понимания того, как Минфин будет проводить валютные покупки – в каком объеме, при каких ценах на нефть. Пока известно, что в случае, если фактическая цена на нефть марки Urals выше 40 долл./барр., то Минфин будет покупать валюту. Если цена на нефть снизится, то валюта будет продаваться в объеме выпадающих нефтегазовых доходов. Также давление на рубль оказывает общее укрепление доллара на мировом рынке. Это, в свою очередь, обусловлено бегством от рисков после недавних распоряжений президента США Дональда Трампа, касающихся эмигрантов. Кроме того, выход из рисковых активов поддержали итоги заседания Банка Японии – финрегулятор оставил монетарную политику без изменений, как и ожидалось. Однако никаких новых мер по стимулированию экономики не было объявлено при том, что, как признает сам Банк Японии, риски для экономики сохраняются, и целевой показатель по инфляции в 2% будет достигнут примерно в марте 2019 года. Прогнозы темпов роста японской экономики пересмотрены в сторону повышения – на 2017 г. до 1,5% с 1,3% и на 2018 г. до 1,1% с 0,9%. Сегодня начинается двухдневное заседание ФРС США, об итогах которого станет известно в среду. Изменений по ставкам не ожидается, но большое значение представляют последующие комментарии главы федрезерва Джанет Йеллен о состоянии американской экономики и прогнозы относительно дальнейших действий. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня – 60,00-60,70 руб./долл.".