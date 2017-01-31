65 рублей за доллар мы увидим к середине лета - Локо Банк

"Рубль вновь упал ниже психологически важного уровня в 60 руб., - отмечает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин. - В настоящее время российская валюта торгуется в районе 60,1 к доллару, что неудивительно, учитывая небольшое снижение цен на нефть и планы Минфина девальвировать рубль на 10%.

Тем не менее, даже выход на рынок с интервенциями со стороны ЦБ вряд ли серьезно изменит расстановку сил в ближайшее время. Рубль, конечно, будет снижаться, но падение не будет резким. Скорее всего, путь даже до 63 руб. займет 2-3 недели при сопутствующих внешних факторах. При этом индекс доллара прекратил рост, а его снижение будет помогать рублю. С долгосрочной точки зрения, если не принимать во внимание возможность отмены санкций, повышение ставки в США, политика Трампа и снижение ставки в России все равно окажут понижательное давление на российскую валюту, поэтому в такой ситуации 65 за доллар мы увидим к середине лета".