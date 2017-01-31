Ждем на текущей неделе заметного падения доллара - ВТБ 24

"По поводу того, что доллар слишком крепок, на прошедшей неделе высказались и Трамп, и кандидат в министры финансов США Мнучин, - отмечает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев. - Мы определенно ждем на этой неделе заметного падения доллара, этому может поспособствовать заседание ФРС от 1 февраля. Вероятность повышения ставки на этом заседании составляет лишь 13%. Однако неделя началась с роста доллара. Пара евро-доллар, которая открылась небольшим с гэпом вверх в районе отметки 1.0720 и поднималась в азиатскую сессию до 1.0740, позже утром пошла вниз и снижалась даже до 1.0620. Ближе к вечеру, оставив внизу “шип”, пара отскочила вверх, на текущий момент поднималась выше 1.07. Таким образом, рынок показал еще одно ложное движение вниз, даже еще более глубокое, чем коррекция на предыдущей неделе".

Между тем, в понедельник в 19:00 Казначейство США анонсировало объем предложения по 4-недельным биллям на вторник, он пятую неделю подряд составил 45 млрд долл. По этому типу бумаг погашение равно размещению. А по размещаемым по понедельникам 3-мес. и 6-мес. биллям чистое погашение составило 10 млрд. долл., что и определяет размер суммарного чистого погашения по биллям этой недели на дату расчета 2 февраля. Таким образом, 31 января, во вторник, на рынок выйдет 11.8 млрд долл. ликвидности, а в четверг еще 10 млрд долл. Надо сказать, что рынок практически не отреагировал на погашение 16.93 млрд долл. в прошлый четверг, но мы полагаем, что в целом, по совокупности начавшейся тенденции на погашения, у доллара просто нет шансов. Только за январь чистое погашение составит 55.73 млрд долл., но это только начало цикла погашения долга. По последним данным, операционный кэш Казначейства составляет 382 млрд долл., и его запасы все еще достаточно велики. В ближайшие день-два будет опубликован новый квартальный отчет Казначейства США, который покажет, какие планы у Казначейства США на ближайшие полгода, а в прошлом отчете предполагалось, что в 1 кв. операционный кэш упадет до 100 млрд долл. Т.е. предполагается, что сокращение госдолга будет проводиться за счет траты этого самого операционного кэша.

"Удивляет только, что до сих пор, несмотря на солидные погашения в январе, операционный кэш до сих пор практически не упал. Видимо, он не падает за счет больших налоговых поступлений. В любом случае, мы полагаем, что публикация свежего квартального отчета вобьет последний гвоздь в крышку гроба для доллара", - заключает эксперт ВТБ 24.