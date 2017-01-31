Индекс ММВБ ожидается к закрытию в районе 2200-2210 пунктов - ИК "Фридом-Финанс"

"Рынок демонстрирует нейтральную динамику. Неожиданно подорожали акции "Башнефти". Сегодня последний день оферты миноритариям (фактически прием уже закончен), после чего нельзя исключать делистинг акций, поэтому рост котировок на 13% к цене оферты выглядит странным. Снижаются акции сырьевых компаний - "Мечела" и "Распадской", и хотя, пока восходящий тренд в них не переломлен, на мой взгляд, в ближайшие недели эти бумаги будут "хуже рынка". В Еврозоне много статистики, в том числе предварительные данные по динамике ВВП, рынки будут реагировать разнонаправлено. Однако до завтрашнего вечера, когда будут объявлены результаты заседания ФРС, сохранится, скорее всего, "боковая" или слабо негативная динамика. Ожидаю индекс ММВБ в районе 2200-2210 пунктов к закрытию", - отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом-Финанс" Георгий Ващенко.