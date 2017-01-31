Фронтального роста акций ждать не стоит - ВТБ 24

Вчера Известия опубликовали мнение первого замглавы Минпромторга относительно комфортного для отечественной промышленности курса рубля, указывает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев. По оценкам Г. Никитина, «оптимальным» является район 65 рублей. Сегодня же Коммерсант ссылается на официальные расчёты Минфина, согласно которым применение «бюджетного правила» при цене на нефти на уровне $55/барр. приведёт к росту расчётного равновесного курса доллара в текущем году до 64.9 руб. И у Минфина, и у Минпромторга цифры очень близки, что, по мнению эксперта банка, повышает вероятность реализации сценария управляемой девальвации.

"Рынок ОФЗ при плоской кривой доходности в районе 8% годовых выглядит не интересным для новых вложений, - полагает С. Клещев. - Принимая во внимание риски ослабления курса рубля после выхода Минфина на открытый рынок, целесообразной представляется фиксация прибыли по ОФЗ с открытием спекулятивных длинных позиций по валюте. Российский рынок акций уже не является дешёвым. Дисконт к развивающимся рынкам, образовавшийся в 2014 г как по причине ухудшения конъюнктуры сырьевых рынков, так и вследствие геополитических факторов, практически ликвидирован. Наиболее очевидные драйверы для роста – отмена санкций и рост цен на нефть - «поставлены на паузу». Поэтому фронтального роста ждать также не стоит".

Ключевым вопросом для участников рынка в ближайшее время будет определение объектов для реинвестирования денежных средств, которые будут получены в результате выкупа акций Башнефти у миноритариев. В пределе сумма высвобожденной на рынок ликвидности может составить до $1.3 млрд – колоссальные деньги даже для текущих условий постоянного притока западного капитала. С. Клещев полагает, что наиболее вероятными являются покупки привилегированных акций Башнефти и восстановление таким образом позиций в капитале компании, а также приобретение других дивидендных историй в нефтегазовом секторе – ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз (преф), Татнефть (преф), Газпром (нефть). Эксперт уверен, что в феврале котировки данных компаний будут чувствовать себя чуть лучше своих конкурентов в отрасли.