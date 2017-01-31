БКС прекращает анализ Башнефти и отзывает оценки и рекомендации

Финансовая группа (ФГ) "БКС" прекращает анализ "Башнефти" (MOEX: BANE), сообщается в обзоре ФГ.

"Мы прекращаем аналитическое покрытие "Башнефти" после завершения действия обязательного предложения "Роснефти" о выкупе акций "Башнефти" и отзываем нашу прогнозную цену и рекомендацию для бумаг компании. С этого момента инвесторы не должны больше на них полагаться при принятии инвестиционных решений", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Башнефти", основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет 2933,9 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 3668 рублей за штуку.