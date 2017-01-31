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31 января 2017 года 12:07
БКС прекращает анализ Башнефти и отзывает оценки и рекомендации
Финансовая группа (ФГ) "БКС" прекращает анализ "Башнефти" (MOEX: BANE), сообщается в обзоре ФГ. "Мы прекращаем аналитическое покрытие "Башнефти" после завершения действия обязательного предложения "Роснефти" о выкупе акций "Башнефти" и отзываем нашу прогнозную цену и рекомендацию для бумаг компании. С этого момента инвесторы не должны больше на них полагаться при принятии инвестиционных решений", - говорится в обзоре. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Башнефти", основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет 2933,9 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 3668 рублей за штуку.
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31 января 2017 года 19:40
Москва. 31 января. Доллар США слегка подрастает, а евро заметно укрепляется на торгах "Московской биржи" во вторник вечером; рубль умеренно снижается после окончания налогового периода и в ожидании выхода на рынок ЦБ РФ с покупками валюты, несмотря на растущие цены на нефть. читать дальше
.31 января 2017 года 19:33
Москва. 31 января. Рынок акций РФ во вторник снизился второй день подряд, нивелировав рост минувшей пятницы после не оправдавшихся ожиданий скорого снятия антироссийских санкций со стороны США; выросли на 10% обыкновенные акции "Башнефти" после завершения приема заявок на выкуп по оферте "Роснефти". читать дальше
.31 января 2017 года 19:02
"На валютном рынке повторялась ситуация предыдущего дня: доллар двигался вокруг отметки в 60 руб., хотя большую часть времени торговался выше данного уровня, - отмечает главный аналитик ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Одновременно со второй половины дня наблюдалось ярко выраженное укрепление... читать дальше
.31 января 2017 года 19:00
Москва. 31 января. Котировки российских еврооблигаций во вторник не демонстрируют ярко выраженной динамики в ожидании объявления в среду вечером итогов первого в этом году заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка подрастают в цене, что ведет к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.31 января 2017 года 18:42
Во второй половине торгов вторника российскому фондовому рынку удалось отыграть часть утренних потерь, отмечает аналитик ИК "Финам" Богдан Зварич. Этому способствовало изменение ситуации на внешних рынках. Так, нефть марки Brent, на фоне ослабления доллара на международном валютном рынке, смогла... читать дальше
.31 января 2017 года 18:29
Доходы Минфина от превышения фактической стоимостью нефти заложенных в бюджет уровней соответствуют покупкам порядка 1-1,2 млрд долларов в месяц - Бинбанк
"По нашим расчетам, дополнительные доходы Минфина от превышения фактической стоимостью нефти заложенных в бюджет уровней соответствуют покупкам порядка 1-1,2 млрд долларов в месяц или порядка 13 млрд $ год, - указывает заместитель директора центра макроэкономического прогнозирования и... читать дальше
.31 января 2017 года 18:00
Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" повысила прогнозную стоимость акций "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) на 37% - до 210 рублей за штуку, сообщается в обзоре ИК. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в... читать дальше
.31 января 2017 года 17:30
"Несмотря на некоторое улучшение настроя доллара в последние дни, первый месяц 2016 года валюта завершает с худшими результатами с 2008 года, - отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. - В ноябре, когда на президентских выборах победил Трамп, участники рынка активно... читать дальше
.31 января 2017 года 16:58
(добавлен текст после 2-го абзаца) Корпорация "Уралсиб" (MOEX: USBN) повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ВТБ (MOEX: VTBR) с $1,3 до $2 за штуку, сообщается в обзоре "Уралсиба". Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "продавать" до... читать дальше
.31 января 2017 года 16:57
"Сегодня российский фондовый рынок демонстрирует негативную динамику. Несмотря на некоторое улучшение настроя европейских площадок, где основные индексы прибавляют до 0,2%, а также сохранение нефтью марки Brent позиций в районе 55,5 доллара, продажи в российских акциях преобладают. Аутсайдерами... читать дальше
.31 января 2017 года 16:44
орпорация "Уралсиб" (MOEX: USBN) повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ВТБ (MOEX: VTBR) с $1,3 до $2 за штуку, сообщается в обзоре "Уралсиба". Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "продавать" до "держать". читать дальше
.31 января 2017 года 16:30
оссийский рынок акций рискует остаться в "минусе" до конца дня. Ожидания по нефти всё ещё остаются негативными из-за роста добычи и запасов в США. С другой стороны, обращает внимание аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, предложения Минфина могут привлечь покупателей акций возможностью защиты... читать дальше
.31 января 2017 года 16:22
(добавлены 3-4-й абзацы) Citi повысил прогнозную стоимость акций "РусАла" (MOEX: RUALR) с 3,15 гонконгского доллара до 6,10 гонконгского доллара за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "продавать" до "покупать". "Мы видим четыре... читать дальше
.31 января 2017 года 16:08
осле робких попыток восстановления российские индексы возобновили падение, отыгрывая нестабильный внешний фон и давление на котировки нефти. Помимо умеренно дешевеющей нефти и отсутствия позитивных сигналов с внешних площадок, указывает аналитик InstaForex Игорь Ковалев, давление на российские... читать дальше
.31 января 2017 года 15:47
В конце весны следует ожидать роста цен до 55-60 долларов за баррель WTI - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Что касается нефти, то у трейдеров, похоже, уже нет уверенности в том, что путем сокращения добычи странам ОПЕК удастся повысить цены еще сильнее. По сообщениям, Саудовская Аравия сильно сокращает объемы экспорта. Но в последние несколько недель Ливия и Нигерия (на эти страны не распространяются... читать дальше
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