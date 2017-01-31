На неделе ждем курс в рамках 59,5-60,5 руб. против доллара и 64,0-65,0 против евро - "Нордеа Банк"

"Курс доллара против евро сегодня утром торгуется чуть ниже уровня в 1,07 вблизи которого он консолидировался неделей ранее, - комментирует аналитик "Нордеа Банка" Ольга Лапшина. - Сегодня влияние на рынок может оказать статистика по инфляции в Еврозоне, которая будет опубликована в 13:00. Ожидается дальнейшее существенное ускорение темпов инфляции до 1,5-1,6%% в январе. Подобное ускорение роста цен не сможет остаться без внимания ЕЦБ далее в течение года, поэтому по факту выхода данных можно ожидать усиления евро против доллара. Далее на неделе (в среду, 1 февраля) состоится заседание ФРС США, однако оно рассматривается участниками, как «проходное» и не должно принести рынку особенных сюрпризов. Более интересной выглядит статистика по рынку труда США, которая будет опубликована в пятницу. Рубль сохраняется вблизи отметки в 60 против доллара, мы по-прежнему не отмечаем существенных факторов для того, чтобы рубль показывал дальнейшее укрепление, несмотря на довольно высокую по меркам последнего времени нефть. Сценарий с отменой санкций мы пока рассматриваем, как не основной. На неделе ждем курс в рамках 59,5-60,5 против доллара и 64,0-65,0 против евро".