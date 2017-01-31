Citi поднял рейтинг акций РусАла до "покупать" и оценку почти в два раза

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Citi повысил прогнозную стоимость акций "РусАла" (MOEX: RUALR) с 3,15 гонконгского доллара до 6,10 гонконгского доллара за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "продавать" до "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "РусАла", основанный на оценках аналитиков 6 инвестиционных банков, составляет 4,01 гонконгского доллара за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 4,72 гонконгского доллара за штуку.