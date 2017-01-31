Рынок акций утром проседает вслед за миром, выстрелила Башнефть к новым максимумам

Москва. 31 января. Рынок акций РФ утром во вторник проседает на фоне негативной динамики мировых площадок, некоторую поддержку рублевым ценам бумаг оказывает ослабления рубля; выстрелили к новым максимумам обыкновенные акции "Башнефти" после завершения приема заявок на выкуп по оферте "Роснефти.

К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 2227,81 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1166,19 пункта (-0,8%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,1%.

Доллар подрос до 60,18 рубля (+0,25 рубля).

В лидерах отката выступают акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "русГидро" (MOEX: HYDR) (-1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7% и -1,1% "префы"), "Татенфти" (-0,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,4%).

Выросли бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "Роснефти" (+0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2%).

Обыкновенные акции "Башнефти" выросли до 3954 рублей (+7,7%) при объеме торгов 17,136 млн рублей. Максимум сделок во вторник составил 4199,5 рубля за акцию (+14,4%) - новый исторический пик.

Накануне завершился прием заявок на выкуп этих бумаг "Роснефтью" по оферте, объявленной в середине ноября по цене 3706,4 руб. за штуку. Такую же цену "Роснефть" предложила за одну обыкновенную акцию "Башнефти" при покупке госконтроля у государства в середине октября, заплатив 329,7 млрд рублей за 60,16%-ный пакет голосующих акций "Башнефти".

По оценкам участников рынка, происходящее с бумагами "Башнефти" является следствием спекулятивной игры в условиях сложившегося дефицита акций компаний (так называемый корнер), когда практически весь свободный объем бумаг был предложен на выкуп по оферте "Роснефти", а рассчитывавшие на падение и открывшие "короткие позиции" (short), попали в ловушку спекулянтов. В итоге "шортовики" для минимизации потерь вынуждены откупать бумаги по более высоким ценам, что подстегивает дальнейший рост котировок. В ближайшее время ситуация должна выправиться, но происходящее напоминает манипулирование рынком и может стать поводом для соответствующего расследования со стороны ЦБ РФ, отмечают эксперты.

Индексы в США в понедельник снизились из-за мер, предпринятых президентом США Дональдом Трампом для ограничения иммиграции. Дневное падение Dow Jones (-0,6%) стало максимальным с середины октября прошлого года, в результате чего значение индикатора опустилось ниже психологически важной отметки 20 тыс. пунктов.

Внимание инвесторов на этой неделе будет сосредоточено на значительном количестве макроэкономической статистики, корпоративных отчетностях, а также заседании Федеральной резервной системы, которое начнется во вторник, отмечает MarketWatch.

В минувшую пятницу Д.Трамп подписал указ о приостановке программы приема беженцев на 120 дней, в том числе сирийских - на неопределенный период. Также указ предусматривает запрет въезда в США граждан семи преимущественно мусульманских стран на 90 дней с возможностью продления. При этом, по заявлению Белого дома, список может быть расширен.

В Азии во вторник сохранилась негативная динамика (японский индекс Nikkei 225 упал на 1,6%), проседает Европа, американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,3%) и дешевеет нефть.

Волнения на рынках усилились после того, как Д.Трамп освободил от обязанностей и.о. генпрокурора США Салли Йейтс, которая ранее раскритиковала указ о запрете на въезд в США гражданам семи государств с преимущественно мусульманским населением.

Банк Японии не стал расширять программы поддержки экономики и менять основные параметры денежно-кредитной политики. При этом руководители ЦБ повысили прогнозы роста ВВП и выразили уверенность в том, что им удастся достичь целевого уровня инфляции (2% годовых) без дополнительных стимулов.

На нефтяном рынке признаки роста активности в сфере нефтедобычи в США нивелируют позитив от предпринимаемых крупнейшими мировыми производителями топлива усилий по сокращению добычи, отмечают аналитики.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК во вторник составила $55,03 за баррель (-0,5%), мартовская цена WTI - $52,27 за баррель (-0,7%).

Добыча нефти в США поднялась до максимальных с апреля прошлого года 8,96 млн баррелей в сутки на прошлой неделе, по данным министерства энергетики страны, и может вырасти еще до конца года.

Нефть может зафиксировать потери по итогам месяца впервые с октября прошлого года, в частности, WTI подешевела на 2,4%.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, во вторник рынок акций продолжит снижение вслед за мировыми площадками на фоне решения президента США Д.Трампа об ограничении иммиграции.

На динамику торгов повлияют данные по доверию потребителей в США (18:00 МСК), также инвесторы ждут решения ФРС США по процентной ставке, которое будет объявлено в среду вечером.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Ильи Фролова, подъем мировых рынков сменился коррекцией, инвесторы заняли выжидательную позицию с целью определить дальнейший курс новой президентской администрации США в ключевых внешнеполитических и торговых вопросах после резонансного введения миграционных ограничений Д.Трампом и вынужденной отставки и.о. генпрокурора С.Йейтс.

В ближайшие дни вердикт по ставке и свои комментарии по дальнейшим действиям представят Банк Японии, ФРС и Банк Англии, а в пятницу состоится заседание Банка России. Действия мировых ЦБ, а также направление политики Д.Трампа остаются важнейшими факторами для движения рынков на этой неделе.

Российский рынок акций остается под давлением продаж в условиях бегства в безрисковые активы и маловыразительной динамики котировок нефти Brent. Ввиду преобладания негативных настроений на мировых рынках есть риск отката индекса ММВБ к 2225-2230 пунктам, но в течение дня не исключено восстановление активности покупателей ввиду стабильного уровня цен на нефть ($55 за баррель), что ограничивает потенциал снижения по российским активам.

По словам аналитика ФГ "БКС" Марка Брэдфорда, рынки остаются под давлением решения президента США Д.Трампа запретить въезд в страну для граждан ряда мусульманских стран. Указ усиливает опасения по поводу стиля управления Трампа (ситуативные и неожиданные решения создают неопределенность) и ставит под сомнение его способность заручиться поддержкой Конгресса для проведения политики, направленной на экономический рост.

Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов также ожидает снижения рынка акций РФ на фоне негативной динамики мировых площадок. На валютный рынок влияет приближение заседаний Федрезерва США и российского Центробанка по процентным ставкам, что приводит инвесторов к некоторому замешательству. Поэтому вероятна боковая динамика движения иностранных валют к рублю. После уплаты всех налогов банкам потребовалась рублевая ликвидность, которая была предоставлена регулятором через аукцион РЕПО (2 дня). По итогам аукциона банки привлекли 270 млрд рублей, а спрос составил 541 млрд рублей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром во вторник подешевели акции "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-2,6%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (-2,1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-2%), "Группы "Разгуляй" (MOEX: GRAZ) (-1,8%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,3%).

Подорожали бумаги "Челябинского металлургического комбината" (MOEX: CHMK) (+9,1%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+1,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,2%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+1,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,1%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 4,91 млрд руб. (из них 1,342 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).