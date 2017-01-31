Ближайшее локальное сопротивление в паре доллар/рубль – 60,5 - TeleTrade

"Пока локальные факторы работают против российской валюты. Это и уход от рисков, и давление на нефть, и откладывание надежд на снятие санкций после разговора В. Путина с Д. Трампом. Кроме того, начинается февраль, когда Минфин приступает к покупкам долларов для увода излишней валюты с рынка и пополнения резервов. Психологический рубеж 60 руб./доллар с большой вероятностью не устоит, пара доллар/рубль пойдёт выше. Ближайшее локальное сопротивление – 60,5. А уж в случае его преодоления актуальным станет горизонт 61,2", - считает аналитик TeleTrade Марк Гойхман.