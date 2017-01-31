Рубль стабилен, несмотря на нефть и Минфин - Банк "Зенит"

Налоговый период января завершен, что, по мнению экспертов банка "Зенит", позволяет надеяться на дальнейшее восстановление рыночных условий до комфортных значений. Дальнейшее состояние рынка будет зависеть от двух факторов – скорости распределения бюджетных денег в банковскую систему и реакции российской валюты на возвращение Центробанка на внутренние торги. Аналитики банка ожидают увидеть дальнейшее снижение уровня краткосрочных процентных ставок еще на 10 бп.

Торги на валютном рынке вчера завершились минимальными потерями для рубля. Желание денежных властей вернуться на валютные торги и снижение нефтяных цен ан очередном свидетельстве роста ее добычи в США не стали поводом для массовой продажи рублей. Курс бивалютной корзины вчера поднялся на 10 коп. до 61.79 руб. Курс доллара составил 59.93 руб. (+10 коп.), курс евро – 64.07 руб. (+10 коп.) На международном валютном рынке доллар продолжил консолидироваться вокруг уровня $1.07 по отношению к евро, при этом спрос на риск на мировых площадках был подавлен.

Цены на нефть вчера снижались после публикации данных, свидетельствующих о росте ее добычи в США. Числе действующих буровых установок выросло на прошлой неделе на 16 единиц, составив 566 штук, что является максимумом с ноября 2015 г. Нефтяные котировки снизились к вечеру незначительно – в пределах 0.5%. Основные драйверы для динамики рубля формирует внутренний фон. Открытые рассуждения Минфина о переоцененности рубля относительно текущих ценовых уровней нефтяного рынка ставят под сомнение «свободное» курсообразование на валютном рынке, столь активно декларируемое Центробанком. В погоне за двумя

зайцами денежные власти пытаются жестко таргетировать инфляцию, а другой рукой покупать валюту для выравнивания финансирования дефицитного бюджета. В первом случае мы имеем завышенную стоимость кредита. Во втором - давление на рубль, которое и формирует инфляционные ожидания, особенно в условиях подавленного конечного потребления. Иными словами, Центробанку и Минфину выгоднее такая стоимость рубля, которая будет отвечать «двойному мандату» российских реалий – низкой инфляции и максимально возможной сбалансированности бюджета. Поэтому корректировка стоимости российской валюты под эти цели не займет много времени, полагают специалисты банка "Зенит".