"ВТБ Капитал" снизил рейтинг акций Соллерса до "держать" из-за роста котировок и дивидендов

"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций "Соллерса" (MOEX: SVAV) на 11% - до 700 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Между тем рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать" в связи с ростом их рыночной стоимости и неопределенностью относительно дивидендов.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Соллерса", основанный на оценках аналитиков 5 инвестиционных банков, составляет 642 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 642 рублей за штуку.