Рубль может вновь предпринять попытки роста в направлении 59,50 руб./$1 и ниже - ING Bank

Рубль может вновь предпринять попытки роста в направлении 59,50 руб./$1 и ниже, считает экономист ING Bank по РФ и СНГ Дмитрий Полевой.

"Мы по-прежнему считаем, что с уверенностью говорить об "односторонних" перспективах изменения курса рубля в текущей ситуации сложно. Сохранение стабильного внешнего фона и отсутствие явного спроса на валюту вполне могут позволить рублю вновь предпринять попытки роста в направлении 59,50 руб./$1 и ниже. Динамика последних полутора недель говорят о том, что "эмоциональный" фактор, связанный со скорым началом покупки Минфина, себя исчерпал, не оказав какого-либо серьезного влияния на курс. Фактический же эффект покупок может реализоваться нескоро, учитывая, что месячные покупки могут составить около $2 млрд при текущем соотношении курса рубля и нефти, и все это будет успешно компенсироваться сезонным увеличением профицита текущего счета и сохранением комфортной ситуации с потоками капитала. Это также может остудить пыл спекулянтов", - пишет аналитик.