Трамп не дает рынкам расслабиться - GLOBAL FX

Для фондовых площадок Америки первый день этой недели прошел в коррекционном движении, которое началось с сильного разрыва вниз на открытии, отмечает главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников. Позже падение ускорилось, была глубоко проколота нижняя граница недавнего диапазона, но к концу дня у покупателей появились силы вернуться выше неё и там закрыть сессию. Такое поведение инвесторов объясняется резким снижением аппетита к риску вблизи исторических максимумов. Кроме того, трейдеры ведут себя осторожно на фоне бушующих политических событий.

"Основным возмутителем спокойствия стал новый указ Дональда Трампа о запрете на въезд в страну граждан ряда арабских стран и Ближнего Востока, которые ассоциируются с возможной террористической угрозой, - указывает эксперт компании. - Такая инициатива была встречена негативно, в том числе и гражданами США, а также породила хаос в американских аэропортах. Потом новая волна негатива была поднята решением Трампа уволить и.о. генерального прокурора Салли Йетс после того, как она дала указание адвокатам Департамента юстиции не приводить в исполнение новый указ об иммигрантах. Кроме всего прочего, в Америке продолжаются беспорядки недовольных новым президентом, некоторые штаты даже начали собирать подписи за выход из состава страны.

В корпоративном секторе от ситуации с новым указам об мигрантах сильно пострадали авиакомпании. Акции таких гигантов отрасли как American Airlines, JetBlue,United Continental снижаются более чем на 3%. Хотя пессимизм на рынке сохраняется, есть вероятность, что сегодня рынки войдут в консолидацию в ожидании заседания ФРС, которое пройдет уже на этой неделе".

Негативные новости также приходили и с рынка энергоносителей. Нефть продолжает корректировку на фоне поступления новых новостей об увеличении добычи в США. В соответствии прогнозом Pioneer Natural Resources, в 2017 году в США будет достигнут максимальный уровень добычи в районе 9,5 млн барр./сутки. Также Банк Goldman Sachs, подсчитал, что за год производство нефти в США вырастет на 290,000 тыс. баррелей в день в 2017 году. Такие новости ослабляют позитивное влияние эффекта венского договора ОПЕК+. С. Мельников допускает, что нефть сорта Brent продолжит снижение в ближайшее время.