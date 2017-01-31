Сегодня ожидаем сохранения низкой активности на рынке ОФЗ - Промсвязьбанк

"В понедельник торговая активность на рынке гособлигаций резко упала: обороты торгов по "длинным" ОФЗ-ПД составили 50-300 млн руб. после 0,5-2 млрд руб. четверга-пятницы, а по большинству бумаг с погашением в 2020-2023 гг. оказались в пределах лишь 1 млн руб. Снижение интереса к российским бондам выглядело закономерным на фоне минимальных изменений цен на нефть, курса рубля и котировок UST. При отсутствии поддержки со стороны покупателей доходности среднесрочных и долгосрочных ОФЗ подросли на 4-8 б.п. до 8,1-8,5%. На наш взгляд, рынок пришел в состояние краткосрочного равновесия после небольшой паники в связи с анонсированными валютными интервенциями и эйфории по поводу возможности скорой отмены американских санкций. Скорее всего, активность инвесторов останется низкой до публикаций итогов заседаний ФРС и ЦБ РФ, которые будут сделаны в среду после закрытия торгов и в пятницу в 13:30 мск соответственно", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов.