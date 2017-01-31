Рубль ощущает себя комфортно около психологической отметки в USD/RUB 60 - Росбанк

"Российский рубль не столкнулся со значимой волатильностью в ходе вчерашних торгов, что было характерно для большинства валют развивающихся стран – за исключением разве что турецкой лиры (-2.3%), которая отыгрывала возвращение спроса на риск страны после массированных продаж последних месяцев. Интересно, что российская валюта не заметила ни медленного сползания нефтяных котировок, ни роста доходности ОФЗ, пусть и на низких объемах. Очевидно, рубль ощущает себя комфортно около психологической отметки в USD/RUB 60 – с оглядкой на колебания внешних площадок и грядущие операции Минфина / ЦБ", - отмечают аналитики Росбанка.