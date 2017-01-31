По Brent eще есть шансы на небольшую коррекцию к $54–53,5/баррель - Промсвязьбанк

"Нефть постепенно снижается, хотя все еще удерживает уровень $55/баррель. Однако мы считаем, что технически еще есть шансы на небольшую коррекцию к $54–53,5/баррель. Сегодня пройдет экспирация мартовского контракта, апрельский все еще котируется дороже. Словесные интервенции ОПЕК+ пока нивелируются статистикой по буровым в США и ростом добычи сланцевой нефти. В фокусе находятся данные по запасам. Более подробная информация о реальных сокращениях добычи картелем и другими странами появится во второй половине февраля (17-18 февраля), когда пройдет заседание Комиссии по добыче. Сюрпризов мы особых не ждем", – отмечает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.