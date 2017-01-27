Рынок акций на неделе вырос на ожиданиях отмены санкций к РФ, РТС обновил максимум с 2014г

Рынок акций РФ прервал серию безостановочного январского снижения и скорректировался вверх на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры после того, как избранный президент США Дональд Трамп начал выполнять предвыборные обещания. Кроме того, поддержку рынку оказывали ожидания отмены санкций США к России и стабильно высокая нефть на фоне выполнения нефтяниками договоренностей соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи.

В период с 23 по 27 января индекс ММВБ вырос на 4,9% - до 2266,05 пункта, индекс РТС прибавил 5% и достиг 1195,61 пункта (максимум с сентября 2014г), при этом доллар и нефть за неделю не претерпели существенных изменений (доллар просел на 9 копеек, нефть Brent прибавила 0,3% или $0,15.

Неделя началась с падения 9-ый день подряд по индексу ММВБ, обновившему минимум с начала декабря (ниже 2150 пунктов) на фоне укрепления рубля и негативной динамики внешних площадок после инаугурации президента США Д.Трампа, который не внес ясности в приоритеты новой экономической политики США. Д.Трамп пообещал создать 25 млн рабочих мест и снизить налоговую нагрузку на простых американцев и малый бизнес.

Нефть Brent просела к $55 за баррель на фоне роста числа активных буровых в США (до 551 штук – максимума с ноября 2015г).

Во вторник рынок акций развернулся вверх, индекс ММВБ превысил 2170 пунктов благодаря росту нефти и мировых фондовых площадок; выросли бумаги автопроизводителей на ожиданиях интереса к сектору, раллировал "РусАл" (+5%) на фоне роста цен на алюминий и обновили максимумы акции "АЛРОСА" (+2,8%).

Д.Трамп предупредил представителей бизнеса о намерении ввести "очень высокие" таможенные пошлины для американских компаний, которые переносят производство за пределы страны, а затем экспортируют выпускаемую за рубежом продукцию в США. Также Д.Трамп подписал указ об отказе США от участия в Транстихоокеанском партнерстве (зоне свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в которую должны были войти еще 11 государств) и объявил о планах пересмотреть условия Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA), которые действовали с 1994 года. Кроме того, президент США подписал распоряжения о возобновлении строительства двух нефтепроводов - Keystone XL и Dakota Access. Нефть Brent поднялась до $55,7 за баррель.

В среду рынок акций продолжил рост во главе с "РусАлом" (+2,6%), но упали акции "Газпрома" (-1,7%) из-за опасений "заморозки" уровня дивидендов в связи с большой инвестиционной программой. В США индексы обновили максимумы (Dow Jones превысил 20 тыс. пунктов). Нефть стабилизовалась благодаря надеждам, что сокращение добычи странами по соглашению ОПЕК+ нивелирует рост производства нефти в США.

В четверг индекс ММВБ вырос рекордными темпами за год (+2,4%, к 2230 пунктам) на фоне общемирового ралли и ослабления рубля, в росте в очередной раз лидировали акции "РусАла" (+8,8%) на фоне подъема цен на алюминий. Доллар подскочил до 60,4 рубля после известий, что Минфин РФ с привлечением Банка России с февраля начнет осуществлять операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.

Цена алюминия на неделе поднялась к уровням мая 2015 года на опасениях, что Китай ограничит производство металла. По сообщениям СМИ, китайские власти готовят план, предусматривающий ограничение выплавки алюминия в зимний период, в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды - могут быть остановлены 30% действующих мощностей по выплавке алюминия (более 11 млн тонн).

Поддержку рынкам оказали усиливающиеся ожидания, что Д.Трамп будет придерживаться планов наращивания бюджетных расходов, снижения налогов и смягчения регулирования.

Нефть Brent поднялась до $56,5 за баррель на заявлениях министра нефти Кувейта о полной приверженности государств ОПЕК соглашению о сокращении добычи.

В пятницу подъем рынка акций продолжился на фоне слухов в СМИ, что новая администрация США готовит документ об отмене антироссийских санкций, что подогрело покупки по всему спектру ликвидных бумаг. Также оптимизм игроков вызвали новости о том, что 28 января состоятся телефонные разговоры между президентами США, России, Франции и Германии. Индекс РТС подскочил в район 1200 пунктов на фоне укрепления рубля (доллар откатился ниже 60 рублей).

Обновили максимумы акции "АЛРОСА" (+2,8%, до 107,52 рубля) и просели бумаги "Магнита" (-1,2%) после выхода слабого отчета ритейлера за IV квартал (падение чистой прибыли составило 15%, что оказалось хуже прогнозов).

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка смотрелись "префы" "АвтоВАЗа" (+25%), бумаги "РусАла" (+17%), QIWI (+12%); хуже рынка выглядели акции ГК "Русское море" (-9%), "Юнипро" (-5%), "МРСК Волги" (-4%).

Динамику рынка акций на следующей неделе зададут итоги телефонных переговоров глав США и России, итоги заседания Федрезерва США (31 января-1 февраля) и январские результаты ограничения добычи нефтяниками по соглашению ОПЕК+. Для индекса ММВБ коридор колебаний может составить 2250-2300 пунктов, для РТС – 1170-1250 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".