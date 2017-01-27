Рубль заметно укрепляется к доллару и евро в пятницу вечером на слухах о возможной отмене санкций

Москва. 27 января. Доллар США и евро заметно снижаются на торгах "Московской биржи" в пятницу вечером, несмотря на падение нефти; рубль укрепляется на слухах о возможном частичном снятии с России санкций со стороны США.

Курс доллара США составил 59,5975 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 84 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,81 руб./EUR1, потеряв 78,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 81,6 копейки, до 61,49 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление рубля к доллару и евро, наблюдаемое 27 января, является ничем иным, как коррекцией после сильного движения накануне, вызванного новостями о том, что Минфин с февраля начнет с привлечением ЦБ осуществлять операции по покупке и продаже валюты на внутреннем рынке. И если первая реакция рынка была чересчур эмоциональной и рубль заметно снизился, несмотря на активный рост нефтяных цен, которые по итогам четверга прибавили порядка 2%, то в пятницу участники рынка стали более трезво оценивать влияние покупок валюты Минфином на рынок в целом. Как считают участники рынка, ежедневный объем покупки валюты, которую с февраля начнет осуществлять Минфин РФ через Банк России, не превысит $100 млн, что является относительно скромной величиной и тем самым вряд ли окажет серьезное влияние на расстановку сил на рынке.

Кроме того, поддержку рублю и всем российским активам, включая акции и еврооблигации, оказали слухи о возможном частичном снятии с России санкций со стороны США уже в ближайшее время. Причем данная информация исходила со стороны американских СМИ.

Цены на нефть снижаются в пятницу на опасениях, что члены ОПЕК и другие нефтедобывающие страны могут не выполнить договоренности о сокращении добычи. Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК снизилась на 1,37% - до $55,47 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась на 1,15% - до $53,16 за баррель. Накануне нефть выросла в цене на 2% на заявлениях министра энергетики Алжира Нуреддина Бутарфы о том, что ОПЕК и партнеры картеля уже в феврале достигнут намеченной цели и сократят совокупную добычу на 1,8 млн баррелей в сутки. Комиссия по контролю за исполнением договоренностей соберется в середине марта в Кувейте, сказал он.

"Сегодня российский рубль укрепляется после заметного снижения накануне, причем его рост идет, несмотря на отрицательную коррекцию мировых цен на нефть. Активно растет также российский рынок акций. Данный позитив, возможно, связан с циркулирующими по рынку слухами о возможном частичном снятии с России санкций со стороны США. Данный фактор смог даже отодвинуть на второй план новости о начале покупки на рынке валюты Минфином. Отмена санкций, пусть даже и частичная, может привести к притоку спекулятивных иностранных капиталов, что в целом позитивно для рубля", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела валютных операций Росевробанка Роман Фролов.

По словам старшего аналитика компании "Альпари" Анны Бодровой, российский рубль в пятницу укрепляется в парах с иностранными валютами. При этом цены на нефть заметно снижаются в финале недели. Ни для вчерашних, ни для сегодняшних движений нефтяных цен особенных оснований нет - рынок постепенно возвращается к относительно справедливой стоимости барреля при имеющихся вводных. Сегодня поздно вечером выйдет очередной отчет Baker Hughes о численности американских буровых установок. Предыдущий показал резкое увеличение количества вышек. На этом фоне пересматриваются и параметры добычи в США. Однако не все так плотно связано с этими вышками. За два года количество буровых установок сократилось на 65-70%, при этом производительность оставшихся увеличилась более чем вполовину. Рост числа буровых установок всего лишь указывает на тот факт, что инвестиции в сектор идут и останавливаться не собираются, а США готовятся постепенно потеснить мировых поставщиков нефти на международном рынке.

"Второй день подряд рубль движется в противоположную от нефти сторону. Если накануне инвесторы отыгрывали частичную перекупленность рубля, опираясь на новости от Минфина РФ, то сегодня в полной мере реализуется фактор фиксации прибыли. В ближайшее время доллар США постарается закрепиться в диапазоне 59,9-61,0 руб./$1, где ему и место, то есть ближе к отметке 60,50 руб./$1. Там рынок и встретит начало покупок валюты российским Минфином. В первые дни, вполне возможно, рубль ощутит небольшое давление, но впоследствии тренд сформируется, и оно сойдет на нет. "Невидимая рука рынка" больше не позволит российской валюте укрепляться так, как она делала это ранее", - полагает А.Бодрова.

В свою очередь старший аналитик компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко отмечает, что в утренние часы доллар удерживал позиции выше 60 рублей, однако со второй половины дня начал постепенно корректироваться вниз. При этом нефть в течение торгов теряла в стоимости порядка $1, а индекс доллара демонстрировал лишь слабо выраженную отрицательную динамику. Вероятно, посильный вклад в сегодняшнее укрепление рубля внесли новостные сообщения о возможном снятии американских санкций с России. На денежном рынке после уплаты основных налоговых платежей потребности в рублевой ликвидности несколько увеличились: ставки МБК растут два дня подряд (+25 базисных пунктов по однодневному MosPrime), а спрос банков на однодневном аукционе РЕПО Федерального казначейства вновь превысил объем лимита.

"В понедельник банки завершат январский период платежей уплатой налога на прибыль. Несмотря на существенный отток ликвидности с корсчетов банков в ЦБ после проведения платежей по НДПИ и НДС (остатки на корсчетах сократились в полтора раза), последние налоговые выплаты, вероятно, уже не окажут существенного давления на рублевые ставки. Не исключено, что после окончания налогового периода Банк России несколько сократит лимит на недельном депозитном аукционе, позволив банкам восполнить запасы ликвидности. Интерес для валютного рынка будут представлять первые операции Минфина и ЦБ по покупке валюты. Однако уже после первых торговых дней интрига в данном направлении может сойти на нет в силу незначительно объема дневных операций", - полагает Ю.Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 68,4 копейки, до 60,3196 руб./$1, и повысил курс евро на 31,81 копейки, до 64,3429 руб./EUR1. Основной причиной повышения официальных курсов стал рост доллара и евро, отмечавшийся накануне уже после того, как Банк России установил курсы на 27 января.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос на 20,64 копейки по отношению к четвергу и составил 60,0907 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК пятницы потерял 2,43 копейки по отношению к 26 января и составил 60,0362 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту составил $6 млрд 214,892 млн, из которых $1 млрд 522,57 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4 млрд 692,322 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 8,99 копейки по отношению к четвергу - до 64,2317 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК пятницы потерял 28,49 копейки по отношению к 26 января и составил 64,1446 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR486,443 млн, из которых EUR228,773 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR257,67 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в пятницу вновь подросли по отношению к предыдущему дню. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла еще на 4 базисных пункта (б.п.), составив 10,48 годовых; ставка на семидневный срок прибавила 1 б.п., поднявшись до 10,48% годовых. Вместе с тем ставки в среднесрочном сегменте МБК (1-6 месяцев) практически не изменились: ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц прибавила всего 1 б.п., поднявшись до 10,49% годовых, а ставки на срок 3 месяца и 6 месяцев остались на уровне предыдущего дня - 10,52% годовых.