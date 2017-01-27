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27 января 2017 года 19:16

Евробонды РФ, снижавшиеся в цене 25-26 января, к концу недели отыграли падение на слухах о возможной отмене санкций

Москва. 27 января. Российские еврооблигации, снижавшиеся в цене 25-26 января, к концу недели отыграли падение благодаря высоким ценам на нефть и слухам о возможном частичном снятии с России санкций со стороны США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) не продемонстрировали по итогам недели ярко выраженной динамики, что привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Котировки российских еврооблигаций в начале недели плавно подрастали на фоне наметившейся стабилизации ситуации на рынке базовых активов - US Treasuries. Но активность торгов в целом была невысокой. Рост котировок отмечался по всему спектру облигаций emerging markets, то есть Россия в этом плане не была исключением. К улучшению настроений на рынках привело то, что 20 января относительно спокойно и без каких-то серьезных эксцессов состоялась инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа.

Во вторник сектор отечественных евробондов не продемонстрировал ярко выраженной динамики, что было связано с противоречивыми сигналами, поступавшими с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок. С одной стороны, после двухдневного роста на рынке базовых активов - US Treasuries - наметилась отрицательная коррекция цен, что приостановило активность покупателей и на рынке отечественных евробондов. С другой стороны, активных продавцов на рынке также не было, так как ситуация в целом на развивающихся рынках была относительно стабильной. Определенную поддержку котировкам российских еврооблигаций оказывали растущие цены на нефть.

Усилившееся в середине недели падение US Treasuries привело к некоторой активизации продавцов и в секторе российских еврооблигаций. При этом доходность десятилетних бумаг Минфина США достигла 2,5% годовых. Кроме того, негативным фактором для рынка выступили развернувшиеся вниз цены на нефть. Традиционно наибольшие потери понесли самые "длинные" бумаги с погашением в 2042-2043 годах, котировки которых потеряли за день порядка 90-100 базисных пунктов. Мировые цены на нефть снижались 25 января на данных об очередном росте запасов топлива в США. Как сообщил Американский институт нефти (API), коммерческие резервы нефти в США увеличились за минувшую неделю на 2,93 млн баррелей, бензина - на 4,85 млн баррелей, дистиллятов - на 1,95 млн баррелей.

Также негативным фактором для нефтяного рынка стала новость о том, что президент США Д.Трамп подписал документы о пересмотре условий строительства нефтепровода Dakota Access Pipeline и снял препятствия для строительства нефтепровода Keystone XL из Канады в Небраску. Строительство новых трубопроводов может способствовать повышению добычи топлива в США.

В четверг плавное снижение котировок российских еврооблигаций продолжилось вслед за негативной динамикой US Treasuries, а также на фоне перетока средств инвесторов в акции. Рост до рекордных исторических уровней американского фондового рынка привел к оттоку средств из менее интересных инструментов с фиксированной доходностью. Таким образом, спрос мировых инвесторов на более рисковые акции привел к повышению процентных ставок на рынке базовых активов, что в свою очередь провоцировало снижение стоимости практически всех облигаций emerging markets.

Некоторое давление на сектор отечественных евробондов оказала и негативная динамика рубля, которая сформировалась после объявления Минфином планов по покупке валюты на рынке уже в феврале. Но в основном этот фактор отыгрывался на рынке рублевых госбумаг. Негативная динамика валютного курса рубля и ожидания его дальнейшего снижения после начала покупок валюты Банком России для нужд Минфина, а также пересмотр инвесторами в меньшую сторону величины возможного снижения ключевой ставки ЦБ РФ в этом году, заставили участников рынка начать продажу рублевых облигаций с целью перевода средств в валюту, то есть закрывать позиции carry trade, которые были очень популярны в последние месяцы.

Вечером в среду Минфин объявил о том, что с февраля начнет с привлечением ЦБ осуществлять операции по покупке и продаже валюты на внутреннем рынке. Объем операций будет зависеть от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. Покупка валюты в объеме дополнительных нефтегазовых доходов будет осуществляться, пока фактическая цена на нефть Urals превышает $40 за баррель. При снижении цен ниже $40 за баррель будут проводиться операции по продаже валюты в объеме выпадающих нефтегазовых доходов. Купля-продажа рассчитанного дневного объема иностранной валюты будет осуществляться равномерно в течение торгового дня. Как считают участники рынка, ежедневный объем покупки валюты, которую с февраля начнет осуществлять Минфин РФ через Банк России, не превысит $100 млн.

В последний день недели отечественные еврооблигации полностью отыграли падение предыдущих двух дней благодаря общему позитиву в отношении российских активов, сформировавшемуся на фоне слухов о возможном частичном снятии с России санкций со стороны США уже в ближайшее время. Причем данная информация исходила со стороны американских СМИ и вызвала заметный рост не только евробондов, но и российских акций.

В результате стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла на 0,03% и составила 120,2% от номинала (спред к четырехлетним US Treasuries расширился за пять дней на 3 базисных пункта и 27 января составил 82 базисных пункта). Еврооблигации с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 0,06%, с погашением в 2042 году - на 0,3% (спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 2 пункта и составил 239 базисных пунктов). Евробонды с погашением в 2026 году подорожали на 0,54%, с погашением в 2023 году - на 0,3% (их спред к US Treasuries сузился на 2 пункта - до 177 базисных пунктов), с погашением в 2020 году - на 0,31%.

В секторе валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не сложится ярко выраженной тенденции на фоне неоднозначной ситуации на мировых рынках капитала, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". По мнению аналитиков, нервозность на мировых рынках будет связана с растущими опасениями более агрессивного, чем ожидалось ранее, повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США, ближайшее двухдневное заседание которой состоится 31 января - 1 февраля. Вместе с тем определенную поддержку рынку валютных гособлигаций будут оказывать высокие мировые цены на нефть, заметно выросшие после принятых решений ОПЕК и 11 стран, не входящих в картель, снизить производство сырья для стабилизации ситуации на нефтяном рынке.


Опубликовано: /Финмаркет/
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