Рынок акций обновил максимум РТС с сентября 2014г на ожиданиях снятия санкций к РФ и укреплении рубля

Москва. 27 января. Российский рынок акций в пятницу обновил максимум индекса РТС на закрытие торгов с сентября 2014 года на фоне надежд на снятие США санкций в отношении России, а также укрепления рубля.

По итогам торгов индекс РТС подскочил до 1195,61 пункта (+2,8%), индекс ММВБ вырос до 2266,05 пункта (+1,7%) - максимум с 3 января; рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) повысились в пределах 3,3%.

Доллар упал до 59,67 рубля (-0,77 рубля).

За неделю индексы ММВБ и РТС выросли на 4,9-5%, доллар подешевел на 9 копеек.

Советник президента США Келлиэнн Конуэй сообщила в четверг в эфире американского телеканала Fox News, что вскоре возможно ослабление санкций в отношении России. "Все это находится в процессе рассмотрения", - заявила она, отвечая на вопрос журналиста.

В ближайшую субботу президент США Дональд Трамп поговорит по телефону с лидерами Франции, Германии и России, сообщил в пятницу пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Ожидается, что основной темой разговора с канцлером ФРГ, в частности, станет политический курс в отношении России и Украины.

В лидерах роста в пятницу выступили обновившие свои максимумы акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,8%, до 107,52 рубля), также подорожали бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+3,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+3,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+3% и +1,5% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2,4%).

Просели акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,2%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,2%).

Давление на акции "Магнита" оказал вышедший отчет ритейлера за четвертый квартал по МСФО, показавший падение чистой прибыли на 15% - до 13,4 млрд рублей, что хуже консенсус-прогноза "Интерфакса" на уровне 14,9 млрд рублей.

В Азии в пятницу преобладал рост индексов, но в Европе нет единого вектора (FTSE подрос на 0,1%, а DAX и S&P350 просели на 0,3-0,5%), корректируются вниз Америка (индекс S&P 500 просел на 0,1%) и подешевела нефть после скачка на 2% накануне.

Предварительная оценка роста ВВП США в IV квартале составила 1,9% при прогнозах на уровне 2,2% после роста на 3,5% в III квартале. Статистика оказала локальное давление на доллар, что сдержало снижение нефтяных цен.

Индекс потребительского доверия в США в январе повысился до 98,5 пункта (рекорд с 2004 года) с декабрьского уровня в 98,2 пункта, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, не ожидали изменения показателя по сравнению с декабрем. Предварительные данные указывали на незначительное снижение показателя - до 98,1 пункта.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $55,64 за баррель (-1,5%), мартовская цена WTI - $53,12 за баррель (-1,2%).

По словам ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, оптимизм на рынке вызван слухами о готовящемся проекте документа, предусматривающем снятие антироссийских санкций США в одностороннем порядке. При этом в СМИ курсирует версия, что антироссийские санкции будут сохранены еще какое-то время и будут сняты только в случае улучшения отношений между странами. На 28 января намечен первый телефонный разговор президентов России и США, что, в свою очередь, позволяет инвесторам строить различные оптимистичные догадки.

Как отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Игорь Арнаутов, рынок вырос благодаря спросу на акции нефтегазовых компаний - некоторые инвесторы надеются на возможное снятие санкций с России, что позитивно отразится на развитии сырьевого сектора экономики.

Среди российских акций в лидерах роста выступили акции "Энел России" (+7,1%) и "Дикси Групп" (MOEX: DIXY) (+4,8%), поддержку последним оказали новости об открытии супермаркетов "Виктория".

Вечером в пятницу выйдут данные Baker Hughes по изменению количества активных буровых установок в США - их дальнейший рост может стать причиной падения нефтяных котировок, что, возможно, скорректирует рост российских индексов. В понедельник не ожидается выхода важной макростатистики, часть рынков Азии будет закрыта на празднование лунного Нового года. Возможные спекуляции по поводу отмены российских санкций могут продолжиться.

Аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова также полагает, что энтузиазм инвесторов распалили слухи о том, что указ об отмене санкций США против России "готов" и что на выходных Д.Трамп будет общаться с лидерами России, Франции и Германии. Позднее в СМИ появились официальные комментарии помощника президента США о том, что отмена санкции в отношении России "обсуждается".

Такие новости, даже если это просто слухи, не на шутку раскрутили воображение инвесторов, которые в самом оптимистичном сценарии ожидали отмены санкций во втором квартале года. Соответственно, можно ожидать притока средств в фонды, ориентированные на Россию в ближайшее время. Эффект от отмены санкций еще не полностью заложен в оценку котировок отечественных активов. Отмена санкций может на 1-2 процентных пункта снизить премию за риск в отношении российских акций, что приведет к повышению upside-потенциала всех компаний. На этом фоне бумаги, имеющие значительный вес в индексе ММВБ, MSCI Russia и т.п. имеют наибольшие шансы для положительной переоценки.

Среди лидеров роста оказались бумаги "Роснефти". Помимо того, что аналитики нескольких инвестдомов повысили целевые уровни для бумаг компании с рекомендацией "покупать", в СМИ опять были опубликованы комментарии, что правительство продолжает обсуждение предоставления налоговых льгот для Самотлорского месторождения. Учитывая, что объем добычи на нем превышает 20 млн тонн, то положительное решение стало бы позитивным событием для "Роснефти".

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в пятницу в росте лидировали акции АО "Вторресурсы" (MOEX: VTRS) (+26,4%), "префы" "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) (+9,9%), бумаги АО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (+7,3%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+7,1%), "Завода Диод" (+5%), "Дикси Групп" (+4,8%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (+4,7%).

Просели акции "Уралсиба" (MOEX: USBN) (-12,2%), АО "Богородские деликатесы" (MOEX: BGDE) (-3,8%), "АвтоВАЗа" (-2,7%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-2,1%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-1,6%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 50 млрд рублей (из них 12,475 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 5,681 млрд рублей - на бумаги "Газпрома").